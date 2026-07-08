Alerta global por la drástica decisión de Donald Trump que sepulta el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos dio por terminado el pacto de alto el fuego tras los ataques en el estrecho de Ormuz.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían", disparó el mandatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió la agenda geopolítica global al declarar oficialmente terminado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán. El sorpresivo anuncio se produjo en la ciudad de Ankara durante la segunda jornada de la cumbre de líderes de la OTAN, donde el mandatario norteamericano compareció ante la prensa acompañado por el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. Con un discurso sumamente agresivo, Trump aseguró de forma tajante que el pacto diplomático "se ha acabado".

La ruptura del canal de diálogo marca el punto más crítico en las relaciones de Washington con Teherán en los últimos años, elevando al máximo la tensión militar en una región clave para el comercio y el suministro de energía global.

Las duras declaraciones de Trump contra el régimen de Teherán Fiel a su estilo directo y confrontativo, el jefe de Estado norteamericano justificó la cancelación de la tregua utilizando calificativos de extrema dureza frente a los corresponsales internacionales acreditados en la capital turca.

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían", disparó el mandatario.

EFE Trump acusó formalmente a las autoridades de la República Islámica de haber mentido de manera sistemática sobre los términos reales del entendimiento y argumentó que sentarse a negociar con el gobierno iraní bajo las condiciones actuales representa, para la Casa Blanca, "una total pérdida de tiempo".