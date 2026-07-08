Cumbre de la OTAN: Donald Trump insiste con su interés en Groenlandia

Donald Trump presiona a la OTAN y al mundo: "Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no lo es para Dinamarca".

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que Groenlandia "es muy importante" para Estados Unidos pero "no lo es para Dinamarca", y dijo que la situación actual de ese territorio del Ártico supone "un gran problema" que planteará durante la cumbre de líderes de la OTAN.

Trump insistió en su voluntad de controlar la isla autónoma e integrada en el Reino de Dinamarca, al afirmar que Washington "necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos",

El presidente de Estados Unidos lo hizo en declaraciones realizadas tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Donald Trump insiste "Tendremos la gran reunión dentro de poco, y voy a exponer mis problemas", insistió el mandatario.