Escándalo en el Mundial 2026: Gianni Infantino reveló qué habló con Donald Trump sobre la sanción a Balogun

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se defendió de las fuertes críticas internacionales que recibió tras la polémica quita de la suspensión al goleador del seleccionado de los Estados Unidos, Folarin Balogun. La controversia escaló a niveles políticos globales luego de que se filtrara que la máxima autoridad del fútbol mundial mantuvo una conversación telefónica privada con el mandatario estadounidense, Donald Trump, poco antes de que se conociera la sorpresiva medida a favor del delantero.

"Siempre las respeto": la explicación de Infantino sobre la llamada de Trump A través de un comunicado oficial, Infantino confirmó el diálogo con el líder norteamericano, pero buscó despegarse de cualquier tipo de sospecha sobre tráfico de influencias o presiones dentro de la Copa del Mundo.

“Recibí una llamada del presidente Donald Trump, como recibo llamadas de jefes de Estado y otras autoridades de todo el mundo. Durante nuestra conversación le expliqué que había un proceso legal en curso y que el caso sería decidido por los órganos competentes", afirmó el dirigente suizo.

Gianni Infantino y Donald Trump prometen que el Mundial 2026 será una fiesta. FIFA Intentando mostrar una postura neutral frente al veredicto que habilitó al atacante de EE.UU., el mandamás de la FIFA agregó: "Leo las decisiones del Comité Disciplinario cuando se emiten. A veces me sorprenden, a veces estoy de acuerdo y a veces no. Sin embargo, siempre las respeto".

FIFA defiende la independencia de sus tribunales en pleno Mundial El levantamiento de la sanción a Balogun generó suspicacias en las demás selecciones competidoras, que interpretaron el fallo como un beneficio directo para el país coanfitrión del torneo. Ante esto, Infantino fue tajante al respaldar el funcionamiento de las comisiones internas, remarcando que los órganos judiciales de la FIFA operan con autonomía total y aplican estrictamente el Código Disciplinario vigente. Asimismo, el dirigente aseguró que las resoluciones se basan de forma exclusiva en las regulaciones aplicables y en los hechos específicos de cada caso, enfatizando que la independencia de estos tribunales es "esencial para la credibilidad e integridad del fútbol”.