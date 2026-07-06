Cómo atenderán los comercios de Mendoza durante el partido de Argentina y Egipto

El encuentro entre Argentina y Egipto de este martes al mediodía plantea el interrogante sobre cómo será la atención durante uno de los partidos más esperados.

El comercio de la Ciudad de Mendoza anunció que continuará funcionando durante el partido de la Selección Argentina, en plena temporada de vacaciones de invierno.

Este martes a las 13.00 la Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y, como suele ocurrir cuando juega el equipo nacional, gran parte de la actividad cotidiana se verá atravesada por el partido. Una de las dudas habituales pasa por el funcionamiento de los comercios durante el horario del encuentro.

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) informó que numerosos comercios permanecerán abiertos de corrido durante el partido. Además, cada negocio organizará sus equipos para que los trabajadores también puedan seguir el encuentro sin dejar de atender al público.

Habrá atención durante el partido Muchos locales de la Ciudad de Mendoza permanecerán abiertos durante el partido de la Selección y buscarán que empleados y clientes puedan vivir la jornada sin afectar la atención. Alf Ponce Mercado / MDZ Desde la entidad también invitaron a mendocinos y turistas a seguir recorriendo los centros comerciales de la Ciudad durante las vacaciones de invierno. El objetivo es mantener el movimiento de la actividad comercial en una de las semanas con mayor circulación de visitantes.