Cómo atenderán los comercios de Mendoza durante el partido de Argentina y Egipto
El encuentro entre Argentina y Egipto de este martes al mediodía plantea el interrogante sobre cómo será la atención durante uno de los partidos más esperados.
Este martes a las 13.00 la Selección Argentina enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y, como suele ocurrir cuando juega el equipo nacional, gran parte de la actividad cotidiana se verá atravesada por el partido. Una de las dudas habituales pasa por el funcionamiento de los comercios durante el horario del encuentro.
La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys) informó que numerosos comercios permanecerán abiertos de corrido durante el partido. Además, cada negocio organizará sus equipos para que los trabajadores también puedan seguir el encuentro sin dejar de atender al público.
Habrá atención durante el partido
Desde la entidad también invitaron a mendocinos y turistas a seguir recorriendo los centros comerciales de la Ciudad durante las vacaciones de invierno. El objetivo es mantener el movimiento de la actividad comercial en una de las semanas con mayor circulación de visitantes.
Cecitys destacó que comprar en los comercios locales significa acompañar a las pequeñas y medianas empresas, sostener puestos de trabajo y colaborar con el desarrollo económico de Mendoza. De esa manera, el comercio buscará combinar la pasión mundialista con la continuidad de la atención durante una jornada muy especial.