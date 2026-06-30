Rompió la vidriera de un comercio, robó una cama para perros y escapó

El malviviente destrozó el frente del local para ingresar y robar una cama para mascotas. Tras el robo el hombre se dio a la fuga

El hombre ingresó al local tras violentar la vidriera y robo una cama para perros. (foto ilustrativa).

Un comercio de Godoy Cruz fue blanco de un robo durante la madrugada, luego de que un delincuente rompiera la vidriera del local para ingresar y sustraer una cama para perros. Tras ejecutar el robo, el sospechoso escapó del lugar antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 00 en un negocio ubicado sobre calle La Plata al 700 cuando el autor del ilícito violentó el frente del comercio, tomó el producto y escapó antes de la llegada de los efectivos.

Violento el frente del comercio Tras el alerta, personal policial se desplazó hasta el lugar y asistió a la propietaria del comercio, quien constató los daños ocasionados y el faltante de la mercadería.