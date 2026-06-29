Video: así fue la intensa persecución por Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras tras el robo de una camioneta

Un hombre fue detenido el sábado por el robo de una camioneta en Godoy Cruz . El sospechoso protagonizó una intensa persecución que se extendó hasta Las Heras. El operativo fue coordinado por personal de cámaras de seguridad, que captaron la secuencia.

El procedimiento comenzó cuando personal del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) recibió una denuncia por el robo del vehículo en pasaje Varela , en Godoy Cruz.

A partir del sistema de rastreo satelital aportado por el propietario, los operadores lograron ubicar la camioneta en circulación y comenzaron a monitorear todos sus movimientos mediante el sistema de videovigilancia.

Minutos después, la Ford Ranger fue detectada en la intersección de Saavedra y Federico de la Reta , en Guaymallén, donde una movilidad de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) inició el seguimiento.

Desde ese momento, el operativo fue coordinado por el CEO mientras el conductor escapaba atravesando distintos sectores del Gran Mendoza.

Según la información oficial, durante la fuga la camioneta circuló por la avenida Costanera, ingresó a Las Heras, continuó por la Ruta Nacional 40 y luego tomó el Acceso Norte, siempre bajo el seguimiento permanente de las cámaras y de los móviles policiales.

La persecución concluyó en calle El Pastal, donde el sospechoso detuvo la marcha, descendió del vehículo e intentó escapar corriendo.

Sin embargo, fue alcanzado y reducido por los efectivos, quienes recuperaron la camioneta robada y lo trasladaron a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.