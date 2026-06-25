Intentó robar un vehículo estacionado, chocó durante la fuga y terminó detenido en Chacras de Coria
El sujeto fue perseguido por policías y personal de Investigaciones tras abandonar el vehículo robado. Durante la fuga descartó una réplica de arma de fuego.
Un joven de 22 años fue detenido la noche del martes luego de protagonizar un intento de robo de un vehículo en Chacras de Coria, episodio que terminó con una persecución policial y un choque contra una vivienda.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20 en la intersección de calle Viamonte y Los Aromos, cuando el propietario de un Volkswagen Vento había descendido brevemente para realizar una compra en una farmacia y dejó las llaves colocadas en el vehículo.
Impactaron contra un vivienda
Cuando regresó, descubrió que dos sujetos se encontraban en el interior del rodado intentando llevárselo. La situación derivó en un forcejeo y, en medio de la maniobra, el automóvil terminó impactando contra el frente de una vivienda ubicada sobre calle Viamonte.
Tras el choque, los sospechosos abandonaron el vehículo y escaparon corriendo por calle Los Aromos. Sin embargo, efectivos policiales y personal de Investigaciones que se encontraban en la zona iniciaron una persecución que culminó pocos metros después con la detención de uno de ellos.
Durante la fuga, los individuos descartaron una réplica de arma de fuego, la cual fue secuestrada por los uniformados.
Por disposición de la Oficina Fiscal Luján de Cuyo, el detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para dar con el segundo involucrado.