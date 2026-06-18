Una pareja fue aprehendida tras ser identificada mientras violentaba un auto en Ciudad

El procedimiento se inició tras una denuncia al 911. El aporte de testigos y cámaras de seguridad permitió detener a la pareja de sospechosos a pocos metros.

Cámaras de seguridad permitieron identificar y localizar a la pareja a pocos metros del lugar. (Imagen ilustrativa). Foto: Walter Moreno/Mdz

Una pareja fue aprehendida durante la mañana en Ciudad luego de ser señalada como la presunta responsable de causar daños a un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública. Tras un llamado al 911 y con ayuda de cámaras de seguridad se pudo capturar a los responsables del hecho.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió a las 9 en la zona de calles Aristóbulo del Valle y Huarpes, donde un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre personas que intentaban cometer un ilícito.

Los sospechosos fueron ubicados a pocas cuadras A partir de la información aportada por testigos y del seguimiento realizado mediante las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Minutos después, los uniformados localizaron a los sospechosos.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a una dependencia policial por disposición de la Justicia.