Luis Ventura llevó a América una información impactante que tiene como protagonistas a dos grandes figuras.

En las últimas horas, Luis Ventura reveló una primicia que tiene que ver con la crisis que estaría atravesando una querida pareja del espectáculo. El periodista sorprendió a Marina Calabró y al resto de sus compañeros con una fuerte información.

El periodista salió del aire de manera repentina al recibir aparentemente un mensaje de voz o una llamada. Lo cierto es que esa situación hizo que minutos después contara lo que realmente pasa entre Fabián Mazzei y Araceli González.

"Sé que lo van a desmentir, pero estoy cansado de que me desmientan. Siempre apuesto por la verdad. Duela o no duela. Hay alguien que se siente herido, mortificado y está en crisis con su interna familiar", comenzó contando.

Luis Ventura contó la verdad de la crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei Revelaron nuevos detalles sobre la crisis que atraviesa una pareja del espectáculo: "Hay alguien que..." Luego, agregó: "Están en crisis Araceli González y Fabián Mazzei. Por el dolor y el escarnio que él siente adentro de su alma". Ventura reveló las palabras que Mazzei le habría dicho a su entorno en medio de esta crisis con su esposa.