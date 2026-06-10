Presenta:

Mdz Show

|

Crisis

Revelaron nuevos detalles sobre la crisis que atraviesa una pareja del espectáculo: "Hay alguien que..."

Luis Ventura llevó a América una información impactante que tiene como protagonistas a dos grandes figuras.

MDZ Show

Afirman que la crisis es muy fuerte.&nbsp;

Afirman que la crisis es muy fuerte. 

Foto: Shutterstock

En las últimas horas, Luis Ventura reveló una primicia que tiene que ver con la crisis que estaría atravesando una querida pareja del espectáculo. El periodista sorprendió a Marina Calabró y al resto de sus compañeros con una fuerte información.

El periodista salió del aire de manera repentina al recibir aparentemente un mensaje de voz o una llamada. Lo cierto es que esa situación hizo que minutos después contara lo que realmente pasa entre Fabián Mazzei y Araceli González.

"Sé que lo van a desmentir, pero estoy cansado de que me desmientan. Siempre apuesto por la verdad. Duela o no duela. Hay alguien que se siente herido, mortificado y está en crisis con su interna familiar", comenzó contando.

Luis Ventura contó la verdad de la crisis entre Araceli González y Fabián Mazzei

Revelaron nuevos detalles sobre la crisis que atraviesa una pareja del espectáculo: "Hay alguien que..."

Luego, agregó: "Están en crisis Araceli González y Fabián Mazzei. Por el dolor y el escarnio que él siente adentro de su alma". Ventura reveló las palabras que Mazzei le habría dicho a su entorno en medio de esta crisis con su esposa.

Captura de pantalla 2026-06-10 075645
Luis Ventura fue contundente sobre la crisis que atraviesa la pareja.

Luis Ventura fue contundente sobre la crisis que atraviesa la pareja.

"'Yo puse el pecho ante toda la opinión pública y me quedé afuera de todo', le habría dicho a una persona de su entorno. Hay una persona muy allegada a él que le prestó el oído para que él contara su tristeza, su dolor", comentó Ventura.

Archivado en

Notas Relacionadas