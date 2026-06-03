Tras el reencuentro con Adrián Suar: afirman que Araceli González estaría en crisis con Fabián Mazzei

En los últimos días, Araceli González fue noticia tras el reencuentro que mantuvo con Adrián Suar . El encuentro se dio en el marco de la obra de teatro Sottovoce, de la cual el gerente de El Trece es protagonista y ella decidió asistir al debut.

" El primer pasito lo di yo. Yo lloro y avanzo, es así. Creo que es el trabajo de muchos años , no es que uno de golpe hace las cosas. Si me preguntás puntualmente por qué tomé la iniciativa, fue por mi hijo, claro. No quiero más preguntas incómodas para él en su vida", explicó Araceli .

Pepe Ochoa en LAM, reveló una información que dejó en shock a todos, ya que afirmó que la actriz estaría en crisis con Fabián Mazzei : "Hace un tiempo veníamos siguiendo esta data que nos llegó. Me dijeron y me contaron del riñón de Araceli y Fabián, que están en una crisis profunda ".

"No están bien como pareja, están distanciados y, si bien viven juntos en su casa, les estuvo costando mucho el último tiempo", expresó el panelista. Además, dejó en claro que a Mazzei le "duele mucho lo que está pasando y las actitudes que tuvo Araceli en algunas cuestiones mediáticas que terminaron de generar el distanciamiento".

Captura de pantalla 2026-06-03 202633 Araceli González y Fabián Mazzei estarían en crisis. Foto: captura de video / América TV.

También, agregó que "me dicen que no se están llevando bien y que están cada vez peor como pareja. Si bien no se querían separar, la crisis era profunda y la hija de Araceli ayudó a recomponer".

El llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand

En diciembre del 2025, Araceli González fue invitada por la diva de El Trece a su programa y allí le preguntó sobre Adrián Suar. En ese momento, la actriz fue contundente al dar su respuesta y rompió en llanto.

La actriz dejó en claro entre lágrimas que Adrián Suar " es un hombre que amé con toda mi alma". En ese instante ella no pudo seguir hablando, debido a que rompió en llanto y sostuvo: "Perdón, no quería llorar. Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo ante estas situaciones".