Araceli González rompió en llanto al recordar su relación con Adrián Suar: "Es un hombre que..."

La actriz fue una de las invitadas de Mirtha Legrand y se quebró al hablar del padre de su hijo.

Mirtha Legrand regresó con un programa muy cargado el día sábado 13 de diciembre y entre los invitados se encontraron Darío Barassi, Francisco Olivera, Sandra Mihanovich y Araceli González. La diva de El Trece, por supuesto que le preguntó por Adrián Suar y allí la artista no pudo contener la emoción.

Es que las cosas entre la expareja no quedaron para nada bien y con el tiempo las diferencias se van notando cada vez más. Luego de lo que fue la entrevista con Mario Pergolini, ella habló con LAM y dejó en claro que "Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino, pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso".

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand fue al hueso y le consultó de manera directa sobre lo que sucedió con uno de los directivos de El Trece: "Con Adrián, te lo digo con mucha tristeza, no me llevo, pero no por una elección mía". Además, subrayó que "Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión, rodeado de mucha gente y a veces no es todo bueno lo que te rodea".

La actriz dejó en claro entre lágrimas que Adrián Suar " es un hombre que amé con toda mi alma". En ese instante ella no pudo seguir hablando, debido a que rompió en llanto y sostuvo: "Perdón, no quería llorar. Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo ante estas situaciones".