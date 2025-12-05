¿La bajó Adrián Suar? El proyecto de Araceli González en Eltrece que se cayó de un día para el otro

Tras el regreso de la actriz al canal, Gabriel Fernández reveló que González había sido convocada años atrás para un proyecto clave en Eltrece.

Araceli González volvió a aparecer en la pantalla de Eltrece, algo que sorprendió a muchos, dado que durante años se mantuvo alejada del canal en medio de su recordado enfrentamiento mediático y judicial con Adrián Suar. Esta vez fue invitada a Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini.

Sin embargo, su nombre no solo resonó por esa visita. En Bondi Live, el productor televisivo Gabriel Fernández reveló que la actriz estuvo a punto de volver a la señal mucho antes y en un rol protagónico: como conductora de Corte y confección, el exitoso reality de costura que La Flia llevó adelante en esa pantalla.

Araceli González y Mario Pergolini en Otro día perdido González asistió a Otro día perdido este miércoles. Instagram Araceligonzalez67. Según relató, Araceli llegó a reunirse con él y era la candidata firme para conducir el programa, pero el panorama cambió de manera abrupta y sin mayores explicaciones.

"Me dijeron 'pensemos más nombres'", contó el productor al describir cómo se desvaneció aquella posibilidad.

Esto fue lo que contaron en Bondi Live sobre Araceli González Revelaron Que Araceli González Iba A Conducir Corte Y Confección Fernández profundizó sobre la inesperada decisión. "Araceli era la primera opción para la conducción. Me llegué a reunir con ella para contarle los detalles. Se entusiasmaron con ella y después se desentusiasmaron", aseguró, dejando entrever que hubo factores externos que intervinieron en el cambio de rumbo.