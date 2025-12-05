Salió a la luz un dato desconocido de la separación de Jorge Rial y Mariana Antoniale: "Se tapó todo"
A once años de la ruptura entre el periodista y la modelo, Marcela Tauro sorprendió en Intrusos al revelar un dato oculto sobre el final de esa relación.
La polémica que rodea a Jorge Rial no se detiene: mientras el periodista continúa enfrentado con Luis Ventura tras la reciente gala de los Martín Fierro de Cable, en Intrusos sacaron a la luz un capítulo desconocido de su historia con Mariana "la Niña Loly" Antoniale.
Cabe recordar que el periodista y la modelo estuvieron en pareja durante dos años. Su amor llegó a su fin en 2014, aunque con el paso del tiempo fueron apareciendo nuevos detalles sobre aquella relación.
En el programa de canal América, Marcela Tauro sorprendió con un testimonio que hasta ahora nunca había trascendido públicamente.
"Los dos estuvieron enamorados, pero ahora ninguno habla del otro. Ella hizo un cumpleaños de él, donde nos invitó a todos, y fue maravilloso, pero imagínense que él no era sociable. Él con Mariana fue generosísimo, pero hubo un accidente automovilístico, lo que pasa es que se tapó todo y lo tienen que hablar los protagonistas, no nosotros, pero Jorge sí nos explicó qué pasó. Ni él ni ella lo dijeron, hubo como un acuerdo. Él tuvo que ir a solucionar un tema", relató la panelista, dejando muchos interrogantes flotando en el aire.
Luego, Karina Iavícoli tomó la posta y reforzó la idea de que la relación no fue una más para Antoniale.
"Para ella fue el amor de su vida. Yo esta anécdota alguna vez la conté, cuando Loly vino de Córdoba vivía en una habitación y tenía un televisor gigante con un oso, que ella llamaba Jorge, y lo acariciaba y miraba a Rial. Era el sueño de su vida y lo logró", recordó la panelista.