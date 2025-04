"Es la peor peste": salió a la luz un audio de un supuesto cómplice Morena Rial revelando por qué Mariana Antoniale se exilió en Miami tras separarse de Jorge Rial

En medio del escándalo en el que está envuelta Morena Rial debido a la aparición de nuevos chats que complican su situación en la Justicia mientras continúa imputada por robo agravado por efracción y escalamiento, el pasado martes en LAM mostraron un fuerte audio de Tadeo Suárez, supuesto cómplice de la hija de Jorge Rial, donde revela algunos secretos de la familia.

"Y Morena siempre choreó, siempre entró a las casas, siempre hizo plata de esa manera. Y si no choreó una casa, se las arreglaba con Jorge, lo falseteaba un poco y tanto ella como Rocío le agarraban plata de la caja fuerte. Le choreó ocho mil, nueve mil dólares a Jorge", comenzó diciendo Suárez.

El supuesto cómplice de Morena sacó varios trapitos al sol de la familia de la influencer.

"Cuando viajaron a Colombia que Jorge se enfermó, ahí me lo contó More, en febrero, que ella le robó la caja fuerte al padre antes de irse y que fue a a Colombia pensando que el padre se moría porque ella le había hecho un trabajo de brujería; que después, la bruja que ella le hizo el trabajo de brujería, yo la conocí en Córdoba porque me la presentó Morena. Esa es una chica con muchas cosas oscuras, Morena", continuó el joven.

Como si esto fuera poco, Tadeo sacó a la luz el motivo por el cual Mariana Antoniale se fue de Argentina tras separarse del periodista y se quedó viviendo en Miami.

Los audios de Suárez fueron reproducidos en LAM. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Y Jorge es la peor peste. Hizo desaparecer a la niña Loly por un embarazo que la hizo abortar. Con eso te digo todo", reveló Tadeo Suárez.