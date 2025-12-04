Noe Antonelli explotó contra Nancy Pazos y reveló el padecimiento que vivió trabajando con ella: "Es muy..."

La periodista sacó los trapitos al sol en una charla con Juan Etchegoyen y contó cómo fue trabajar con Pazos.

Durante mucho tiempo, los rumores de conflictos dentro de los programas en los que trabajaron circularon sin confirmación. Sin embargo, Noe Antonelli decidió ponerle fin al misterio y habló con dureza sobre la convivencia laboral con Nancy Pazos, apuntando directamente a su comportamiento detrás de cámaras.

En una charla con Juan Etchegoyen, la panelista no se guardó absolutamente nada: "Me recontra peleé con Nancy toda la vida trabajando con ella y me cae bastante mal, es muy mala compañera".

Noe Antonelli sorprendió con su despedida de A la Barbarossa La panelista hizo emocionar a sus compañeros La periodista habló con Juan Etchegoyen. La periodista explicó que, a pesar de haber coincidido en numerosos proyectos a lo largo de su carrera, su experiencia nunca fue agradable. "Por suerte me tocaron buenos equipos que contrarrestaban tanta maldad", añadió, dejando en claro que el apoyo de otros colegas fue clave para atravesar esas etapas.

Ambas compartieron programas en distintos canales y formatos: desde los comienzos de Antonelli junto a figuras como Georgina Barbarossa y Juan Alberto Badía, hasta su paso por LAM y el ciclo de Flor Peña. Allí, según recordó, vivió los enfrentamientos más duros: "La padecí bastante a Nancy Pazos… entiendo que genera un montón porque la gente la odia, pero como compañera no es lo más agradable".

Esto fue lo que dijo Noe Antonelli sobre Nancy Pazos Noe Antonelli Destapó El Calvario Que Fue Trabajar Con Nancy Pazos Ya metiéndose de lleno en lo emocional, Antonelli confesó que algunas situaciones la desbordaron en sus primeros años dentro de la industria: "Hace veinte años, cuando arrancaba, me agarró floja… juega fuerte y te tira lo peor. Ha logrado hacerme sentir mal".