¿Amigos o algo más? Lo que dijo Ian Lucas sobre Evangelina Anderson sorprendió a todos: "La mujer más hermosa del país"

El influencer dio una nota para el programa A la tarde y se sinceró sobre su vínculo con su compañera de MasterChef Celebrity.

En los últimos días se instaló una versión inesperada que puso a Ian Lucas en el centro de la escena: una supuesta conexión sentimental con Evangelina Anderson, alimentada por la complicidad que ambos muestran dentro de MasterChef Celebrity.

Cansado de las especulaciones, el influencer decidió hablar y lo hizo en una nota con A la tarde, donde buscó cortar de raíz los rumores y aclarar cómo es realmente el vínculo con la modelo.

Evangelina Anderson e Ian Lucas En el último tiempo se empezó a rumorear que la modelo y el influencer están saliendo. Archivo MDZ Antes de entrar en el tema de la polémica, Ian destacó lo que significó para él ser parte del reality gastronómico: "Un año hermoso en MasterChef. Compartiendo el programa con gente increíble", expresó sobre su paso por la competencia, resaltando la conexión que se generó entre todos los participantes.

"Se habló mucho de la buena química que tenés con Evangelina", le comentó el cronista al influencer. En ese momento, Lucas respondió de forma directa, sin alimentar suspicacias: "Me llevó increíble. Con ella y con todo el grupo".

Esto fue lo que dijo Ian Lucas en A la tarde sobre Evangelina Anderson Ian Lucas Rompió El Silencio Y Habló De Su Vínculo Con Evangelina Anderson También subrayó el espíritu de equipo que se vive puertas adentro del programa: "Somos muy unidos todos". Además, el creador de contenido no dudó en elogiar a su colega: "Eva es divina. Me llevo muy bien", dijo con naturalidad. Incluso, se tomó con humor los comentarios sobre una presunta relación: "No me molesta que me vinculen con la mujer más hermosa del país", lanzó entre risas.