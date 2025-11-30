"Pegaron onda": un ex participante de Masterchef Celebrity mandó al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson
Un ex compañero de Mastechef Celebrity confirmó que, desde un comienzo, existió química entre Eva Anderson y el joven Ian lucas.
El reality de cocina MasterChef Celebrity no solo genera talento gastronómico, sino también chispas en el mundo del espectáculo. Evangelina Anderson e Ian Lucas están en el centro de todas las miradas por un supuesto romance que, aunque negado por los protagonistas, es cada vez más evidente.
La palabra clave de Mirol sobre el amorío entre Ian y Eva
Esteban Mirol, ex concursante del certamen y observador privilegiado de la interna de los famosos, se refirió al tema en una entrevista en A la Tarde. Para él, el acercamiento actual de la modelo y el influencer no es ninguna sorpresa, sino la consecuencia lógica de una dinámica que percibió desde el comienzo de las grabaciones.
Te Podría Interesar
Mirol, con la picardía que lo caracteriza, confirmó la afinidad inicial entre ambos: "De entrada se llevaron bien y pegaron onda". El periodista aseguró que la situación evolucionó drásticamente durante el tiempo que compartieron: "Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°".
El ex MasterChef incluso insinuó que la pareja no es la única en haber encontrado afinidad, señalando que "no son los únicos" que habrían generado lazos amorosos dentro del reality, aunque se abstuvo de dar más nombres. A diferencia de otros participantes que evitan el tema, Esteban Mirol celebró abiertamente la posibilidad del romance: "Me pone muy contento que esta gente se pueda amar y pueda disfrutar del amor".