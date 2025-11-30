"Pegaron onda": un ex participante de Masterchef Celebrity mandó al frente a Ian Lucas y Evangelina Anderson

Un ex compañero de Mastechef Celebrity confirmó que, desde un comienzo, existió química entre Eva Anderson y el joven Ian lucas.

Evangelina Anderson e Ian Lucas, la supuesta pareja que se formó en las cocinas de MasterChef Celebrity. / Instagram

El reality de cocina MasterChef Celebrity no solo genera talento gastronómico, sino también chispas en el mundo del espectáculo. Evangelina Anderson e Ian Lucas están en el centro de todas las miradas por un supuesto romance que, aunque negado por los protagonistas, es cada vez más evidente.

ian lucas evanegelina Ian Lucas y Evangelina Anderson, los protagonistas de la historia de amor que nació frente a las cámaras. Captura TV La palabra clave de Mirol sobre el amorío entre Ian y Eva Un Ex MasterChef Expuso Cómo Nació El Vínculo Entre Evangelina Anderson E Ian Lucas Esteban Mirol, ex concursante del certamen y observador privilegiado de la interna de los famosos, se refirió al tema en una entrevista en A la Tarde. Para él, el acercamiento actual de la modelo y el influencer no es ninguna sorpresa, sino la consecuencia lógica de una dinámica que percibió desde el comienzo de las grabaciones.

evangelina anderson e ian lucas Los rumores que apuntan a los mediáticos. Créditos: Archivo MDZ Mirol, con la picardía que lo caracteriza, confirmó la afinidad inicial entre ambos: "De entrada se llevaron bien y pegaron onda". El periodista aseguró que la situación evolucionó drásticamente durante el tiempo que compartieron: "Cuando entramos vi un horno encendido a 120°. Cuando me fui, ese horno estaba en 250°".