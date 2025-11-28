¡Atrapados! Evangelina Anderson e Ian Lucas fueron captados muy acaramelados en un boliche

En medio de rumores de romance, los participantes de MasterChef Celebrity fueron vistos juntos en un boliche.

En los últimos días empezó a circular con fuerza un rumor que encendió el detrás de escena de MasterChef Celebrity: Evangelina Anderson e Ian Lucas estarían viviendo algo más que una simple amistad.

Esthercita, en Gossip, aseguró que entre la modelo y el youtuber "hay onda, hay tensión sexual, están a nada del coi…", dando a entender que la química entre ellos sería evidente. Poco después, Luis Ventura reforzó la versión en A la tarde al afirmar que ambos concursantes "se están conociendo".

Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity La modelo y el youtuber se estarían dando una oportunidad. Archivo MDZ Este jueves, la cuenta oficial de Instagram de MasterChef Celebrity publicó una breve entrevista que Kennys Palacios le hizo al influencer, donde le preguntó directamente por su vida amorosa. Ian fue contundente y negó cualquier vínculo romántico con alguna de sus compañeras.

Sin embargo, horas más tarde comenzó a circular un video que volvió a encender las sospechas: en un boliche, Evangelina Anderson e Ian Lucas aparecen abrazados, muy cerca y bailando con complicidad.