El joven participante de MasterChef Celebrity habló con Kennys Palacios y contó la verdad sobre el vínculo.

MasterChef es el éxito de las noches de Telefe y de la televisión argentina. El programa conducido por Wanda Nara se llenó de polémicas y también de rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson.

En A la Tarde dieron a conocer una fuerte información que tiene que ver con esta relación que estaría iniciando. Cora de Barbieri, panelista del programa, contó que "ella quedó totalmente deslumbrada con él. Tiene 26 años y bastaron para conquistar a esa mujer que tiene 42 y está espléndida".

En medio de todo esto, Ian Lucas decidió romper el silencio y lo hizo en una mini entrevista con Kennys Palacios para las redes sociales de Telefe y de MasterChef: "No sé si anduviste viendo las redes. Te informo que ´'Ian estaría conociendo a una compañera'".

Ian Lucas habló sobre el supuesto romance con Evangelina Anderson Ian Lucas rompió el silencio y habló del supuesto romance con Evangelina Anderson: "Estoy..." El participante del reality culinario fue contundente con sus declaraciones, aunque se lo pudo notar muy nervioso: "Yo, no me enteré. Conocer es una palabra...", expresó sin terminar la frase.