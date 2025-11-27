El inesperado tropiezo de Mario Pergolini en el rating con una legendaria cantante como invitada

En la difícil batalla por las mediciones que cada noche encara Otro día perdido, el programa protagonizó un sorpresivo desliz con una popular figura en el segmento de la entrevista.

Este miércoles, Mario Pergolini protagonizó un sorpresivo desliz en el rating con una legendaria y popular cantante como invitada. Más allá de que el mano a mano junto a la artista contó con todo tipo de condimentos, desde desopilantes confesiones íntimas, hasta la sumatoria de la pareja de la estrella en el living televisivo, pasando por el inevitable momento musical en vivo; los números no acompañaron a la más reciente emisión de Otro día perdido (El Trece).

Algo muy distinto ocurrió un día antes, cuando el conductor cosechó una muy buena marca de audiencia con una figura que más allá de tener una enorme trayectoria, siempre ha estado fuera de los flashes de la escena pública, el productor Daniel Grinbank. Junto al fundador de la radio Rock&Pop, Mario Pergolini conquistó este martes un promedio de 4.5 puntos de rating, posicionándose como el tercer programa más visto en El Trece en dicha jornada.

La lógica indicaría que si con la presencia de un invitado cuyo rostro no resulta del todo familiar para la platea masiva, el late night show consiguió una notable medición, el resultado debería potenciarse con la convocatoria de una estrella conocida y querida por el gran público. Pero en el sinuoso presente de la pantalla chica no hay ninguna ecuación infalible, y como prueba basta con recordar que recientemente Pergolini cosechó 4.5 puntos de rating con Ricardo Darín en su ciclo, es decir la misma marca que hizo este martes el ex CQC junto a Grinbank.

Mario Pergolini y un sorpresivo desliz en el rating con una popular cantante Mario Pergolini tuvo a Valeria Lynch como invitada en Otro día perdido Pero el bajón de este miércoles resulta realmente llamativo, teniendo en cuenta que Valeria Lynch fue la apuesta de Mario Pergolini y su equipo de producción para la entrevista que cubre buena parte de la emisión de Otro día perdido. La cantante hizo su habitual despliegue de gracia y carisma, compartiendo irresistibles anécdotas como la de la ocasión en que usó a Diego Maradona para una venganza en 1986, cuando en el Festival de San Remo ella se acercó al icónico cantautor Toquinho para pedirle una foto y él la ninguneó. Acto seguido, cuando el brasileño la vio junto al icóno del fútbol en un box del evento, y El Diez le prometió al cantautor saludarlo enseguida, la interprete de Qué ganas de no verte nunca más le contó del mal momento que le hizo pasar; y en señal de empatía el ídolo deportivo le dijo a su asistente que no verían en toda la noche al guitarrista.

Otro destacado momento del paso de Lynch por el ciclo de Pergolini se vivió cuando ella contó cómo empezó su historia de amor con el emblemático músico Mariano Martínez, y acto seguido el icónico exintegrante de Attaque 77 se sumó a la nota compartiendo algunas rendidoras anécdotas de su relación con la baladista.