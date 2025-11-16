El gran triunfo de Mirtha Legrand en el rating con Fabiola Yañez arrinconando a Alberto Fernández

Con la presencia de la ex primera dama como invitada, el programa de la legendaria conductora logró una gran repercusión de audiencia este sábado.

Mirtha Legrand encabezó una vez más este sábado su clásico programa televisivo, y la presencia de la ex primera dama Fabiola Yañez en su mesa, fue uno de los atractivos en el rating que llevaron a que el ciclo de la diva se consagre como la propuesta más vista de la jornada en El Trece.

La invitada no esquivó las filosas preguntas de la conductora sobre su tormentosa relación con Alberto Fernández, a quien le cruzó una denuncia por violencia de género. Entre otras cosas, Yañez negó haber sido la orquestadora de su fiesta de cumpleaños durante el aislamiento obligatorio impuesto por la pandemia de coronovarus. “No me voy a cansar de pedirle disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer... No lo organicé yo”, remarcó la comunicadora ante la atenta mirada de Legrand.

Por otro lado, cuando la anfitriona le preguntó a Fabiola Yañez si su "ojo morado" existió, la entrevistada arrinconó a Alberto Fernández al reponder categórica: “Sí, existió. Delante del médico de la unidad presidencial y de otro medico que ese mismo día vinieron para saber por qué tenía el ojo así, tanto lo que él dijo como lo que yo dije, es que fue una cuestión después de una discusión".

Mirtha Legrand conquistó un notable rating con Fabiola Yañez hundiendo a Alberto Fernández Fabiola Yañez ratificó que fue golpeada por Alberto Fernández Además, Yañez enfatizó que su único interés es el bienestar de su hijo. "Yo no quiero que me mantengan. El señor dijo que no se puede hablar de eso, evidentemente le da vergüenza. Un hombre que trae a un hijo al mundo y que jamás quiso en una audiencia por alimentos, que unilateralmente se retiraba y no aceptaba nada... Creo que uno trae a un hijo para darle amor, una buena vida, un techo”, deslizó contundente la periodista.

En términos de mediciones, La noche de Mirtha (El Trece) logró este sábado un promedio de 4.3 puntos de rating, marcando una progresión de 0.6 respecto a la emisión de la semana anterior.