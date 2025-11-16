La modelo promociona su nueva serie y durante su paso por el país sudamericano, protagonizó un icónico momento: los detalles.

Kim Kardashian fue centro de miradas al protagonizar un curioso momento durante la presentación de su serie All’s Fair. La morocha dijo presente en la alfombra roja de Brasil, aunque el toque característico argentino no pudo quedarse atrás.

La modelo y empresaria de 45 años se encuentra en el país sudamericano con el fin de dar a conocer su última producción cinematográfica junto a Hulu, la cual trata sobre drama legal y, en su máximo papel de abogada; la morocha estadounidense debutó en la plataforma el pasado 4 de noviembre, junto a otras actrices, como Naomi Watts, Niecy Nash, Teyana Taylor, Sarah Paulson y Glenn Close.

Durante sus responsabilidades, Kardashian vivió una situación que se llevó todas las miradas. Allí, la modelo recibió una camiseta de la Selección Argentina con el número 10. La reacción de la empresaria descolocó las redes sociales.

Kim Kardashian con la 10 Embed - Kim Kardashian pasó por Brasil y recibió una camiseta de la Selección Argentina: "Cara de asco" "Bienvenidos a Brasil, esto es un presente para tu hijo... sabemos que ama a Messi", expresó el periodista que iba de parte de la revista Gente. A raíz de lo sucedido, la modelo la tomó y la entregó a uno de sus acompañantes: "Qué lindo de tu parte, gracias. La va a amar".