De empresaria a empresaria, la mediática estadounidense respondió al pedido de la rubia y fue tajante con sus palabras: los detalles.

La vida de Wanda Nara no para de sorprender. Por lo bueno o malo que rodee a la conductora de MasterChef Celebrity, la Bad Bitch revolucionó las redes al compartir en sus redes un video de la mismísima Kim Kardashian y un consejo que no pasó desapercibido. ¿Qué dijo la morocha mediática?

Hace unos días, la rubia habría pedido ayuda a la empresaria estadounidense y la pregunta estuvo relacionada a su polémico divorcio con Mauro Icardi. A través de una grabación en los estudios del certamen de cocina, Nara habló: "Acá Wanda Nara desde Argentina, te adoro. Como abogada que sos te quería pedir un consejo para una mujer como yo que se está divorciando".

La respuesta de Kim Kardashian Embed - El letal consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara por su divorcio con Mauro Icardi que estalló en redes: "Venganza" El pedido llegó a los oídos de Kardashian en lo que sería un video promocional de All's Fair, una serie producida por Ryan Murphy que se estrenará el 4 de noviembre por Hulu y tratará sobre drama legal con Kim en su rol como abogada. Allí, la mediática recibió la petición y la respondió con altura.

"En Argentina tenemos a nuestra propia Kim Kardashian, su nombre es Wanda Nara, ella es una bomba emprendedora, es la presentadora de MasterChef y está en medio de un proceso de divorcio, un divorcio desagradable a plena luz del día y ella te envía un mensaje", expresó la presentadora.

Con serenidad y calma, Kardashian respondió a Wanda e hizo hincapié en la venganza: "Espero que solo encuentres la felicidad, está ahí. Solo se una buena persona, mantén la cabeza baja y no intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida, solo sé justo".