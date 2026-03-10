Tras la polémica con Evangelina Anderson, la foto alto voltaje de Ian Lucas que prendió las redes: "Se olvidó"

Luego de varios días donde la relación entre los mediáticos fue tema central del chimento argentino, el joven dejó a sus seguidores con la boca abierta.

El joven y una maniobra mediática que no pasó de largo.

Ian Lucas, el joven de 26 años que tomó trascendencia con su marcado paso en MasterChef Celebrity, volvió a ser noticia en las últimas horas. No solo por el hecho de haber tenido un romance con Evangelina Anderson y la culminación de este, sino de una foto que despertó todo tipo de imaginaciones.

El influencer cautivó a una masa con su carisma y sonrisa. Luego de que el nombre de Ian Lucas fuera noticia en una relación que terminó abruptamente, el youtuber decidió hacer uso de sus redes sociales para demostrar que los comentarios y la palabra de los "chimenteros" no es algo que le preocupe.

La foto que no pasó desapercibida ian lucas El influencer culminó la noche del lunes con una foto inesperada. IG @ianlucas Haciendo estadía en México y pasando algunos días en Madrid, Lucas compartió con su fiel comunidad una foto en la que pareciera estar en un gimnasio. Los detalles hablaron por sí mismos y los internautas destacaron los atributos del joven influencer.

Al estilo argentino que no puede pasar desapercibido, los tuiteros e "instagramers" hicieron uso de los mejores piropos. La fotografía rápidamente tomó repercusión.

Entre los comentarios, destacó el de Julieta Argenta: "Se olvidó de guardar una mancuerna". Pero, las personas no se limitaron: "El que hace mucho alarde es porque...", "Con razón atendía a la viej*", "Muy pendejo bolud*", "Que vergüenza".