Fin del rumor, romance confirmado: las fotos de los fogosos besos entre Evangelina Anderson e Ian Lucas

La tarde del jueves se vio sorprendida por fuertes confirmaciones. Lo que parecía un simple rumor, terminó por convertirse en la noticia de la tarde.

Lo que comenzó como un fuerte rumor a finales de 2025 finalmente se convirtió en una certeza imposible de ocultar. Tras su crítica y muy comentada separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson decidió darle rienda suelta a la pasión y volcó su corazón en el joven influencer Ian Lucas.

Aunque ambos intentaron jugar al despiste dejando pistas confusas en el camino, las pruebas salieron a la luz y confirmaron que el fuego entre ellos fue tan real como efímero.

La historia, que duró apenas unas semanas, estuvo marcada por constantes cortocircuitos mediáticos. Mientras la modelo se encargaba de negar sistemáticamente la existencia del vínculo, escudándose en una "simple amistad, funcional al show", el creador de contenido terminó cansándose de las idas y vueltas y del ocultamiento. Sin embargo, el secreto llegó a su fin en las últimas horas, cuando el programa SQP detonó la bomba.

Las pruebas del romance Embed - Fin del rumor, romance confirmado: filtraron las fotos de los fogosos besos entre Ian Lucas y Evangelina Anderson Fiel a su estilo implacable, Yanina Latorre expuso al aire dos imágenes contundentes que no dejan lugar a interpretaciones. La primera de las postales sitúa a la pareja en la víspera de la última Navidad, durante un festejo en la casa del cantante Luck Ra.

En la foto se los puede ver envueltos en un abrazo, muy apasionados y sin ninguna intención de esquivar la cámara. Según detalló la conductora, en ese momento puntual de la relación, los mediáticos "eran exclusivos".