Mauricio Macri

Mauricio Macri habló en televisión sobre su vida romántica y contó toda la verdad: "Estoy..."

El expresidente decidió romper el silencio en el programa de Florencia de la V y fue contundente con sus declaraciones.

¿Mauricio Macri está enamorado? 

Foto: RS Fotos.

Mauricio Macri es sin duda alguna uno de los solteros más codiciados desde que se separó de Juliana Awada. Si bien surgieron rumores de diferentes romances, nada se ha confirmado y él decidió hablar por primera vez en televisión.

Todo surgió luego de lo que fue la declaración de Chloé Bello, modelo con quien Yanina Latorre lo vinculó amorosamente y quien, según la conductora, era su nueva novia. La joven subrayó que "me parece que somos personas muy distintas, soy muy amiga de su hermana, a la que le mando un beso grande, pero no tengo nada que ver".

Mauricio Macri estuvo invitado al cumpleaños de Florencia de la V y afuera del evento cruzó palabras con el cronista de la conductora de El Nueve. Federico Flowers no dudó en preguntarle por su vida romántica y el expresidente fue tajante: "¿Cómo llevás esto de la soltería?".

La palabra de Mauricio Macri tras los rumores de romance

"Con tranquilidad... Estoy solo, solo", expresó y por primera vez dio una declaración frente a una cámara de televisión. Flor de la V subrayó que "no suele hablar y me llamó la atención... Le pregunto y me dijo que 'estoy solo y la estoy pasando bien'".

Captura de pantalla 2026-03-05 212358
Mauricio Macri habló en televisión y fue contundente.

Lo cierto es que Mauricio Macri dejó en claro que se encuentra solo en estos momentos. Desde que se separó, se lo vinculó a Juana Viale (información desmentida), Chloé Bello, Guillermina Valdés, Natalia Graciano y en LAM hablaron también de una supuesta arquitecta a quien conoció en una obra.

