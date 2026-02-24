El periodista habló con los medios de comunicación luego de que vincularon a Natalia Graciano con el expresidente.

En las últimas horas, Gustavo Méndez, panelista de Moria Casán, vinculó a Mauricio Macri con Natalia Graciano, expareja de Matías Martin. Esto, por supuesto, sorprendió a todos y los medios de comunicación fueron a buscar la palabra del periodista.

"Hay un gran rumor de lo que sería un incipiente acercamiento, romance o cachondeo de Mauricio Macri, que el 12 de enero anunció junto con Juliana Awada que estaban separados", contó Méndez.

Desde Puro Show y otros programas fueron a buscar la palabra de Matías Martin para ver qué opinaba. Todo sucedió cuando él se encontraba saliendo de su programa: "No sé nada, no estoy enterado. Me sorprendería, pero no estoy enterado".

Matías Martin rompió el silencio y fue contundente Matías Martin habló tras el supuesto acercamiento de su expareja con Mauricio Macri "No estoy enterado, no sé nada", siguió diciendo Matías Martin sobre este rumor que claramente involucra al mundo del espectáculo. Ante estas cortas respuestas, los periodistas le preguntaron si tenía relación con Natalia y él fue tajante.