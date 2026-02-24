Soledad Aquino compartió un video inédito con Marcelo Tinelli durante su internación: "Sin vos no estaría viva"

Soledad Aquino publicó un conmovedor video en redes donde el conductor le cantó uno de los temas favoritos y emocionó a todos.

Soledad Aquino sorprendió en las redes sociales al revelar un video inédito junto a Marcelo Tinelli. La expareja y madre de dos de las hijas del conductor decidió dedicarle un posteo que emocionó a todos.

En la publicación se la puede ver a ella internada mientras luchaba contra una fuerte enfermedad. En diferentes entrevistas, Soledad contó que fue un momento muy complicado en su vida y que afortunadamente pudo pasar tras un trasplante de hígado.

En su cuenta de Instagram, Aquino le dedicó unas hermosas palabras a Marcelo Tinelli y en el video se lo puede ver cantando: "Estando entre la vida y la muerte. No olvido este gesto... de reconocimiento y devolución a la mujer que vivió todo lo bueno y lo difícil con él!!!".

"Gracias, Marce... sin vos... Yo no estaría viva. Gracias, gracias y más gracias", expresó la madre de Cande y Mica Tinelli. Esta publicación, por supuesto, que conmovió a los seguidores, que no dudaron en dejar su comentario.