La reacción viral de Marcelo Tinelli tras el fogoso beso de Juana Tinelli con su nuevo novio

La hija del conductor se besó en pleno stream con Tomás Mazza y por supuesto que su padre reaccionó.

Marcelo Tinelli pudo recomponer la buena relación con Juana Tinelli y en las últimas semanas han compartido mucho tiempo juntos tras la polémica familiar. En medio de la buena onda, su hija confirmó el romance con Tomás Mazza, reconocido streamer.

Las primeras señales del romance se habían visto en redes, sobre todo en TikTok, donde intercambiaron mensajes públicos cargados de complicidad. En las últimas horas realizaron un stream juntos y allí se besaron fogosamente.

Juana Tinelli ingresó al canal de Mazza y ambos, relajados y cómplices, se besaron frente a cámara, cerrando cualquier especulación. El video se replicó en minutos en todas las redes. Lo cierto es que Marcelo Tinelli decidió opinar sobre este romance y fue contundente.

La opinión de Marcelo Tinelli Captura de pantalla 2026-02-09 190926 La reacción de Marcelo Tinelli. Foto: X / @cuervotinelli. "No me contó nada. Solo vi el stream con Tommy anoche", comentó el conductor que, según sus publicaciones, volvería a la televisión y con un proyecto de streaming en este nuevo año.

Quién es Tomás Mazza, el nuevo novio de Juana Tinelli Tomás Mazza se desarrolla como creador de contenido vinculado al entrenamiento, el bienestar y el lifestyle, con gran llegada al público joven. En los últimos meses, su exposición creció tras participar en el evento de boxeo "Parense de Manos".