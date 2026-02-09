La pareja del conductor visitó a Moria Casán y no dudó en contar un detalle muy íntimo sobre él.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen estando en pareja pese a los últimos rumores que surgieron que hablaban de una crisis muy fuerte en la pareja. De hecho, el conductor en el 2025 reveló que se habían separado y días después anunció la vuelta con la modelo.

El lunes por la mañana Milett visitó a Moria Casán y allí hablaron de todo y sin filtro. En un momento de la entrevista, la conductora de El Trece no dudó en preguntarle sobre la intimidad de la pareja.

"En el sentido horizontal... ¿Ustedes se van a la cama todo el tiempo?", expresó Moria ante la atenta mirada y escucha de la pareja de Marcelo Tinelli. Por supuesto que no dudó en contestar y fue contundente.

La confesión íntima de Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli Milett Figueroa compartió una fogosa confesión íntima sobre Marcelo Tinelli: "Es muy..." "Me da pudor hablar de lo íntimo... La verdad es que si estamos juntos es porque nos elegimos de verdad en ese sentido y en varios. Estamos muy cómodos con el otro en ese lado", subrayó Milett Figueroa.