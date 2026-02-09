Milett Figueroa compartió una fogosa confesión íntima sobre Marcelo Tinelli: "Es muy..."
La pareja del conductor visitó a Moria Casán y no dudó en contar un detalle muy íntimo sobre él.
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen estando en pareja pese a los últimos rumores que surgieron que hablaban de una crisis muy fuerte en la pareja. De hecho, el conductor en el 2025 reveló que se habían separado y días después anunció la vuelta con la modelo.
El lunes por la mañana Milett visitó a Moria Casán y allí hablaron de todo y sin filtro. En un momento de la entrevista, la conductora de El Trece no dudó en preguntarle sobre la intimidad de la pareja.
Te Podría Interesar
"En el sentido horizontal... ¿Ustedes se van a la cama todo el tiempo?", expresó Moria ante la atenta mirada y escucha de la pareja de Marcelo Tinelli. Por supuesto que no dudó en contestar y fue contundente.
La confesión íntima de Milett Figueroa sobre Marcelo Tinelli
"Me da pudor hablar de lo íntimo... La verdad es que si estamos juntos es porque nos elegimos de verdad en ese sentido y en varios. Estamos muy cómodos con el otro en ese lado", subrayó Milett Figueroa.
Respecto a cómo es Marcelo en la intimidad, dejó en claro que "es un hombre muy sexy y muy hot. Es un fuego". Milett no es de dar muchas entrevistas, pero sin embargo se soltó y charló muy cómodamente con Moria.