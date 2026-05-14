"Vos con 44 y yo con 25 años": la profunda declaración de amor del novio de Virginia Da Cunha a la artista que dejó a todos suspirando

El novio de Virginia Da Cunha , Samir Jaliff, compartió en Instagram un romántico posteo que dejó al descubierto el gran momento que atraviesan como pareja. Jaliff le escribió a la integrante de Bandana una extensa y profunda dedicatoria para celebrar su aniversario.

"Hola, preciosa. Hoy se cumple 1 año que te conocí y es curioso que es el primer posteo que hago, han pasado cosas, hemos compartido tanto, 365 días que me dan mucha alegría de saber que te cruce en mi camino y sobre todo haberme tomado el tiempo de vivirlo... cosas hermosas y las no tan hermosas, por que para mi se trata de eso, a veces es un blanco otras un negro, un ying y un yang, lo importante es saber salir de eso, no evitarlo y cuantas cosas hemos logrado", dice la primera parte de la publicación.

"Lo más lindo que me queda de vos es la manera en la que supiste ver quién soy o quien sos, tan detallista, observadora, con un toque de picardía, inteligente, un poco terca o alguien en donde encuentro mucha inocencia y a la vez mucho valor, es lindo verte en todas tus facetas", describió Samir.

Samir Jaliff y Virginia Da Cunha (1) Samir compartió postales de un año cargado de momentos especiales. Instagram Samirjaliff.music.

"Una historia que va mas allá de lo cursi del amor, trasciende a algo un poco más elevado que eso, yo lo percibo como almas destinadas a encontrarse… vos con 44 y yo con 25 años, porque el espíritu no entiende de cálculos ni de estereotipos, cuando habitas un lugar de agradecimiento todas las diferencias se vuelven similitudes y así aprender uno del otro, no se trata de si se pierde, si no de si se vive y eso hacemos amor", expresó el joven.

Samir Jaliff y Virginia Da Cunha 2 La profunda conexión entre la artista y su pareja. Instagram Samirjaliff.music.

Y concluyó: "Gracias por todo, feliz año. Te amo".

Samir Jaliff y Virginia Da Cunha 3 El joven dejó en claro que la diferencia de edad no es un obstáculo para su historia de amor. Instagram Samirjaliff.music.

Muy enamorada, la cantante le respondió a su novio con un tierno mensaje: "Tanto hemos logrado y compartido mi escorpión con corazón de Dragón... este amor es un regalo del cielo que ambos nos merecemos. Gracias por dejarme ser en todas mis facetas y desafiarme a permitirme más. Sos lo más hermoso, cariñoso, inteligente e insolente que existe. Me haces muy feliz. TE AMO".