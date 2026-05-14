"Vos con 44 y yo con 25 años": la profunda declaración de amor del novio de Virginia Da Cunha a la artista que dejó a todos suspirando
Samir Jaliff, pareja de Virginia Da Cunha, le dedicó a la cantante una tierna carta por su primer año juntos y ella le contestó muy enamorada.
El novio de Virginia Da Cunha, Samir Jaliff, compartió en Instagram un romántico posteo que dejó al descubierto el gran momento que atraviesan como pareja. Jaliff le escribió a la integrante de Bandana una extensa y profunda dedicatoria para celebrar su aniversario.
"Hola, preciosa. Hoy se cumple 1 año que te conocí y es curioso que es el primer posteo que hago, han pasado cosas, hemos compartido tanto, 365 días que me dan mucha alegría de saber que te cruce en mi camino y sobre todo haberme tomado el tiempo de vivirlo... cosas hermosas y las no tan hermosas, por que para mi se trata de eso, a veces es un blanco otras un negro, un ying y un yang, lo importante es saber salir de eso, no evitarlo y cuantas cosas hemos logrado", dice la primera parte de la publicación.
"Lo más lindo que me queda de vos es la manera en la que supiste ver quién soy o quien sos, tan detallista, observadora, con un toque de picardía, inteligente, un poco terca o alguien en donde encuentro mucha inocencia y a la vez mucho valor, es lindo verte en todas tus facetas", describió Samir.
"Una historia que va mas allá de lo cursi del amor, trasciende a algo un poco más elevado que eso, yo lo percibo como almas destinadas a encontrarse… vos con 44 y yo con 25 años, porque el espíritu no entiende de cálculos ni de estereotipos, cuando habitas un lugar de agradecimiento todas las diferencias se vuelven similitudes y así aprender uno del otro, no se trata de si se pierde, si no de si se vive y eso hacemos amor", expresó el joven.
Y concluyó: "Gracias por todo, feliz año. Te amo".
Muy enamorada, la cantante le respondió a su novio con un tierno mensaje: "Tanto hemos logrado y compartido mi escorpión con corazón de Dragón... este amor es un regalo del cielo que ambos nos merecemos. Gracias por dejarme ser en todas mis facetas y desafiarme a permitirme más. Sos lo más hermoso, cariñoso, inteligente e insolente que existe. Me haces muy feliz. TE AMO".