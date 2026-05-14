Bandana llega a Mendoza para celebrar sus 25 años con un show imperdible: cuándo y cómo conseguir entradas

Bandana llega a Mendoza para celebrar los 25 años de una historia que dejó huella en la música pop argentina. Con una gira aniversario, el grupo repasará las canciones más recordadas de su carrera y buscará reencontrarse con el público que las acompañó desde sus comienzos.

El reencuentro con los fanáticos mendocinos será el viernes 2 de octubre en el Arena Maipú Stadium. La propuesta promete una noche cargada de emoción, recuerdos y clásicos que marcaron a toda una generación.

El Arena Maipú será el escenario de la única presentación que el grupo realizará en la región de Cuyo.

Tras anunciar nuevas fechas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia se preparan para iniciar una serie de presentaciones que incluirá distintas ciudades del país y también shows en el exterior. Mendoza será la única ciudad de Cuyo incluida dentro del tour aniversario.

Bandana 25 Años fue pensado como una experiencia que recorre toda la trayectoria del grupo, desde aquel fenómeno televisivo que nació en Popstars hasta los años de giras, discos y recitales multitudinarios. El espectáculo contará con nuevas versiones de temas como Guapas, Maldita Noche y Llega la Noche, acompañadas por una puesta en escena renovada, visuales y coreografías emblemáticas.

Bandana 3 Las entradas saldrán a la venta este jueves a las 12 horas. Gentileza Prensa.

La venta de entradas comenzará este jueves a las 12 horas a través de Ticketek y en la boletería del Arena, donde solo podrán adquirirse en efectivo. Además de Mendoza, el tour también ya tiene fechas anunciadas en Córdoba, Rosario, Tucumán, Bahía Blanca y otras ciudades.

La banda también adelantó que cada show incluirá momentos especiales y sorpresas para el público. Según describieron las propias integrantes, la intención es que cada recital se convierta en una celebración compartida entre quienes crecieron con sus canciones y las nuevas generaciones que hoy vuelven a escucharlas.