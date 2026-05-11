Vuelve el Primavera Sound Buenos Aires: qué artistas confirmaron y cuáles son los precios de las entradas

Después de tres años de su última edición, el regreso de Primavera Sound Buenos Aires ya es un hecho. El festival confirmó su nueva edición en Argentina y reveló el esperado line up que volverá a reunir artistas internacionales y locales en dos jornadas cargadas de música. La cita será el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Entre los nombres más fuertes del cartel aparecen Gorillaz y The Strokes como grandes cabezas de la edición. También formarán parte del festival FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, CMAT y Courtney Barnett, en una programación que mezcla distintos estilos y generaciones.

El festival, nacido en Barcelona en 2001, volverá a apostar por una identidad artística ligada al pop alternativo, la electrónica, el punk y las propuestas experimentales. En esa línea, el line up también suma artistas como Model/Actriz, Machine Girl, Danny L Harle y Cara Delevingne, quien aprovechará el evento para presentar su proyecto musical.

La escena argentina también tendrá un rol importante dentro de la programación. El festival contará con shows de Juana Molina, Santiago Motorizado, Juliana Gattas y Juana Aguirre, además del esperado regreso de Jaime sin Tierra.

Juana Molina dará un show en Mendoza Foto: Cecilia Salas Juana Molina también participará. Foto: Cecilia Salas

Respecto a las entradas, las mismas se podrán conseguir por la página web Enigma Tickets. La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el martes 12 de mayo a las 12 horas, mientras que la venta general en Fase 1 arrancará el 13 de mayo al mediodía, o antes si se agota el cupo de preventa. Los clientes del banco también podrán acceder a seis cuotas sin interés durante todas las etapas de venta. En cuanto a los precios, los abonos generales para los dos días del festival tendrán un valor de $285.000 durante la preventa y la primera etapa de venta, mientras que los tickets VIP costarán $900.000.