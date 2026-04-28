Ed Sheeran confirmó su regreso a Argentina: precios de las entradas y dónde será el recital

El más icónico pelirrojo de la música mundial vuelve a pisar suelo argentino y ya explotan las redes sociales. Todos los detalles acá.

Para el delirio de miles de fans de la música pop, Ed Sheeran dirá presente en Argentina a fines de este año con un show que promete cumplir con las expectativas de todos tras la larga espera. El cantante inglés se presentará el 29 de noviembre en el Estadio de Huracán de la provincia de Buenos Aires.

ed sheeran argentina (5) Ed Sheeran tendrá una gira por el Sur de América. @teddyphotos

La confirmación de la fecha se dio en el mediodía de este martes 28 de abril y las redes sociales explotaron porque sus fanáticas esperaban este gran evento desde hace siete años cuando se produjo la última visita del intérprete de Shape of you.

ed sheeran argentina (3) Será acompañado del hermano de Billie Eilish. @teddyphotos De acuerdo a las primeras revelaciones al respecto del recital de Sheeran, las entradas estarán a la venta únicamente por la página web de Livepass desde el próximo lunes 4 de mayo a las 12:00 horas. Esa fecha es la elegida para la preventa de BBVA y la venta general para todo público será el martes 5 de mayo a as 12:00 horas.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Ed Sheeran en Argentina El valor de las entradas es un punto polémico que se debate de manera seguida en las redes sociales porque suelen ser demasiado altos; sin embargo, en esta ocasión se consideran correctos para la clase de show y artista que se presenta: