Benjamín Amadeo presentó "Mil disparos", adelantó su nuevo álbum y confirmó su show en el Teatro Gran Rex

El 2026 ya empezó a tomar forma para Benjamín Amadeo . Con el lanzamiento de su nuevo single Mil disparos, el artista no solo abre una nueva etapa musical, sino que también anticipa un año cargado: disco nuevo, gira internacional, cine y un esperado show el 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex .

En una charla exclusiva con MDZ , Amadeo se mostró entusiasmado, aunque fiel a su estilo: “Paso a paso”, como él mismo remarca. “Estamos con muchas cosas y muy contento de empezar a concretar cosas que veníamos planeando, como este estreno y el anuncio de la gira donde vamos a presentar el disco que sale en agosto”, contó.

Mil disparos es el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio y tiene un punto de partida muy claro: una frase. “Que arma mortal la indiferencia”, disparó el propio Benja, explicando el origen del tema.

Desde ahí, construyó una canción que explora esa contradicción tan humana de aparentar estar bien cuando, en realidad, todo sigue vibrando por dentro. “Me inspiró esa escena en la que tenemos el poder de hacernos los indiferentes, pero no sabemos usar esa arma. De lejos se ve una gran torpeza”, explicó.

Con producción de Gabriel Pedernera y Peter Akselrad, el tema toma forma en un sonido pop con identidad bien argentina. Además, el artista lo define como una canción para cantar fuerte: “Es una pregunta y respuesta constante. Arranca con un ‘yo estoy bien’ y enseguida se desarma: ‘no sé cómo usarla, no sé cómo cargarla’”.

De las redes a la canción

Previo al lanzamiento, Amadeo jugó con su comunidad en redes sociales de una manera poco convencional: publicó fragmentos de la letra y los acordes del estribillo para que sus seguidores imaginaran cómo sonaría.

“Fue como revelar sin revelar nada. Me divertía el desafío y a la gente también”, dijo. La respuesta no tardó en llegar: decenas de versiones comenzaron a circular, demostrando el vínculo cercano que mantiene con su público.

Inteligencia artificial y música: una herramienta más

Consultado sobre el auge de la inteligencia artificial en la música, el artista fue claro: no la ve como una amenaza. “Es una herramienta más. Como lo fue en su momento Photoshop o Illustrator”, comparó.

Sin embargo, marcó una diferencia clave: el vivo. “Eventualmente vas a tener que tocarlo en vivo. Y ahí se nota la diferencia”, sostuvo, destacando la esencia irremplazable de la interpretación real.

Música al 100% y una gira en camino

Tras su paso por el streaming y su experiencia con Olga, Amadeo decidió enfocarse completamente en su carrera musical. “Tengo muchas ganas de salir a tocar, de viajar, de llevar las canciones. Hoy es música al 100%”, afirmó.

Benjamín Amadeo gira

La gira que acompañará este nuevo disco ya tiene varias paradas confirmadas: Lima, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Montevideo y La Plata, entre otras. El punto más alto será su presentación el 5 de noviembre en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos del país. Para quienes quieran ser parte de esa noche, las entradas para el show estarán disponibles a partir de este lunes.

“Con Mil disparos uno empieza a sentir qué es lo que se viene”, adelantó.

Con nuevo material en camino y un calendario cargado, Benjamín Amadeo reafirma su presente artístico y se prepara para un año que, sin necesidad de apurarse, promete ser uno de los más importantes de su carrera.