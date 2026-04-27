La OMS recomendó cuántos huevos hay que comer a la semana y su impacto en la salud
La OMS confirmó cuántos huevos se debe comer a la semana luego de un incremento notable en el consumo de este alimento en el mundo.
En un reciente informe publicado hace pocos días, la OMS dio a conocer un dato muy importante para quienes siguen una dieta de proteínas y con una alimentación balanceda. Esta información está relacionada al consumo de huevos, ya que es un alimento muy completo con nutrientes y que tiene distintas formas de cocción.
Según el informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer recomendaciones sobre el consumo de alimentos y sus impactos en la salud, entre los cuales se destacó el huevo debido a que es un producto de gran interés por su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales, que se puede utilizar para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.
Cuántos huevos a la semana se deben comer según la OMS
Sobre el huevo, la OMS señala que para las personas que gozan de buena salud, es recomendable consumir hasta siete huevos por semana, es decir, uno por día, sin que esto represente un riesgo significativo para los niveles de colesterol en sangre, aunque este número puede variar dependiendo además si la persona realiza activad deportiva o no.
Para aquellos individuos con niveles de colesterol más altos de lo normal, la OMS ajusta su recomendación y sugiere un consumo moderado de entre tres y cuatro huevos por semana, mientras que esta guía tiene como objetivo equilibrar la ingesta de nutrientes esenciales que los huevos proporcionan, sin comprometer la salud cardiovascular.
La importancia de la moderación es enfatizada para evitar problemas asociados con el colesterol alto, manteniendo así una dieta saludable y balanceada y, más allá de estas recomendaciones, siempre es clave consultar a un profesional de la salud que estudiará el caso en particular de cada persona, evaluando qué puede comer y en qué cantidades.
Cuáles son los beneficios de comer huevos, según la OMS
Para adultos sanos, consumir huevos con moderación puede proporcionar beneficios significativos sin aumentar significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, siempre y cuando se mantenga un equilibrio con otros alimentos bajos en grasas saturadas y trans. Los puntos positivos son los siguientes:
- Fuente de proteínas, vitaminas y minerales esenciales.
- Pueden ser incluidos como parte de una dieta diversa y equilibrada junto con otros alimentos ricos en nutrientes.
- Consumidos moderadamente, los huevos no aumentan significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares si se equilibran con alimentos bajos en grasas saturadas y trans.
- Los huevos son un alimento saciante, lo que puede ayudar en el control del peso.
- Ayudan a la construcción y mantenimiento de la masa muscular debido a su alto contenido proteico.
- Contribuyen a la salud general, aportando nutrientes que favorecen la energía y el bienestar general.