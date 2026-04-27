La OMS recomendó cuántos huevos hay que comer a la semana y su impacto en la salud

La OMS confirmó cuántos huevos se debe comer a la semana luego de un incremento notable en el consumo de este alimento en el mundo.

En un reciente informe publicado hace pocos días, la OMS dio a conocer un dato muy importante para quienes siguen una dieta de proteínas y con una alimentación balanceda. Esta información está relacionada al consumo de huevos, ya que es un alimento muy completo con nutrientes y que tiene distintas formas de cocción.

Según el informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer recomendaciones sobre el consumo de alimentos y sus impactos en la salud, entre los cuales se destacó el huevo debido a que es un producto de gran interés por su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales, que se puede utilizar para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.

Cuántos huevos a la semana se deben comer según la OMS Sobre el huevo, la OMS señala que para las personas que gozan de buena salud, es recomendable consumir hasta siete huevos por semana, es decir, uno por día, sin que esto represente un riesgo significativo para los niveles de colesterol en sangre, aunque este número puede variar dependiendo además si la persona realiza activad deportiva o no.

huevo Los huevos tienen nutrientes y aportan proteína.

Para aquellos individuos con niveles de colesterol más altos de lo normal, la OMS ajusta su recomendación y sugiere un consumo moderado de entre tres y cuatro huevos por semana, mientras que esta guía tiene como objetivo equilibrar la ingesta de nutrientes esenciales que los huevos proporcionan, sin comprometer la salud cardiovascular.