Por qué los huevos transpiran y cuál es el grave riesgo para tu salud

Guardar los huevos parece la tarea más simple del mundo, pero la cocina está llena de pequeños detalles que pueden cambiarlo todo. Un error muy común en las casas es no prestar atención a la temperatura a la que los exponemos. De hecho, un cocinero tiktoker (David Guibert) se viralizó al advertir sobre un enemigo silencioso: la condensación.

El gran problema aparece cuando los huevos empiezan a transpirar. Este fenómeno ocurre cuando se produce un cambio brusco de temperatura, por ejemplo, al sacarlos de la heladera y dejarlos un buen rato sobre la mesada de la cocina en un día caluroso. Esa fina capa de humedad que se forma en la superficie es mucho más peligrosa de lo que parece.

Para entender el riesgo, este creador de contenido explicó cómo es la estructura de un huevo. La cáscara no es una pared lisa e impermeable, sino que es porosa. Tiene miles de pequeños orificios que permiten el intercambio de aire. La naturaleza la diseñó así, pero esa misma porosidad se puede volver en nuestra contra si no somos cuidadosos.

Cuando el huevo transpira, las gotas de agua que se acumulan afuera disuelven la capa protectora natural de la cáscara. Al ocurrir esto, el agua actúa como un vehículo perfecto para que las bacterias que están en el exterior viajen hacia adentro. Entre esos microorganismos, el más peligroso y temido es la Salmonella.

Si estas bacterias logran perforar la cáscara y entrar al huevo, van a empezar a multiplicarse rápidamente. Consumir un alimento contaminado de esta manera puede provocar una intoxicación alimentaria severa. Por eso, el tiktoker insistió en que evitar este proceso de condensación es una regla de oro en cualquier cocina.

¿Cómo se previene este dolor de cabeza? La clave está en la consistencia. Si decidís guardar los huevos en la heladera, que es lo más recomendado para que duren más tiempo, dejalos ahí hasta el momento exacto en que los vayas a usar. No los saques "por las dudas" una hora antes de cocinar si hace calor en el ambiente.

Tiktoker explica el riesgo de que los huevos transpiren

Embed - Por qué los huevos transpiran y cuál es el grave riesgo para tu salud

Otro consejo fundamental que se viralizó es no lavarlos nunca antes de guardarlos. El agua a presión elimina de golpe la cutícula protectora que cubre la cáscara, dejándola totalmente expuesta a los gérmenes. Si están un poco sucios, lo ideal es pasarles un papel seco o un cepillito justo antes de romperlos para la receta.

La seguridad alimentaria empieza por los hábitos más chicos. Mantener los huevos frescos, evitar los cambios bruscos de temperatura y seguir estos consejos prácticos que recorren las redes te va a garantizar que tus comidas sigan siendo tan ricas como seguras.