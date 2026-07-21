Este es el motivo por el que no tienes que tirar las cáscaras de mandarina

La mandarina es una de las frutas estrella de la temporada gracias a su dulzura y su aporte de vitamina C para fortalecer las defensas. Sin embargo, todos tiran la cáscara a la basura cometiendo un error.

Lejos de ser un residuo, la cáscara de este cítrico concentra aceites esenciales, antioxidantes y compuestos aromáticos que, una vez secos, pueden reutilizarse de múltiples formas en la casa y en la rutina de cuidado personal.

Para aprovechar al máximo sus propiedades, el procedimiento es sencillo. Alcanza con dejar secar las cáscaras expuestas al sol durante 3 o 4 días. Una vez deshidratadas, pueden emplearse enteras o triturarse hasta formar un polvo fino que servirá como base para distintas recetas caseras.

Hervir unos trozos de cáscara seca en agua genera una bebida reconfortante y 100% natural. Este efecto se debe a la presencia de D-limoneno, un principio activo con cualidades antiinflamatorias que ayuda a aliviar la pesadez estomacal y a relajar el sistema nervioso.

Sumergir las pieles secas en un frasco con vinagre blanco durante varios días da como resultado un potente limpiador casero. Esta preparación es ideal para desengrasar y desinfectar mesadas, baños y cocinas, reemplazando a los limpiadores químicos industriales y generando un ahorro significativo.

Al secarse, los aromas de la mandarina se concentran. Colocar las pieles en pequeñas bolsas de tela dentro de cajones, roperos o el auto permite neutralizar la humedad y difundir un perfume cítrico duradero. También pueden usarse sobre difusores de calor.

Además, el intenso perfume de los aceites esenciales cítricos resulta desagradable para insectos como moscas, mosquitos y polillas. Ubicar trozos secos cerca de ventanas o dentro de armarios ayuda a mantenerlos alejados sin recurrir a insecticidas tóxicos, lo que lo vuelve ideal para hogares con niños o mascotas.

Por último, al procesar las cáscaras secas hasta lograr un polvo fino, este se puede mezclar con ingredientes hidratantes como miel, yogur o aceite de coco. Aplicado con suaves masajes circulares, ayuda a retirar las células muertas de la piel mientras aporta antioxidantes naturales.