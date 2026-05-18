El inesperado motivo por el que deberías licuar bicarbonato de sodio con cáscaras de mandarina hoy mismo

La cáscara de mandarina al combinarse con bicarbonato de sodio se transforma en un recurso ecológico útil para el mantenimiento del hogar. Esta solución aprovecha las propiedades desengrasantes y el aceite esencial aromático del fruto, potenciados por la capacidad del bicarbonato .

Esta preparación casera destaca por su versatilidad y puede emplearse en diferentes rincones de la casa . Por un lado, gracias a la intensidad de su fragancia cítrica, funciona como un excelente desodorizante natural. Es ideal para colocar en pequeños recipientes dentro de la heladera, al fondo de los cajones o en armarios para combatir el encierro.

El vinagre de alcohol es un producto ideal para limpiar la mesada de la cocina, pero también se puede utilizar para el interior de la heladera. Foto: Eatingwell https://www.eatingwell.com/article/7677406/filthy-places-in-your-kitchen-you-should-be-cleanin

Además, la consistencia pastosa de la mezcla sirve para frotar tablas de picar de madera, recipientes plásticos y superficies de cocina, ayudando a despegar restos de comida y remover manchas superficiales.

A eso se suma que si se diluye con suficiente agua, se convierte en un tónico excelente para repasar las hojas de las plantas de interior con un paño suave. No solo les devuelve el brillo y elimina el polvo acumulado, sino que el olor a mandarina actúa como un repelente orgánico contra plagas comunes.

Preparación

Primero se lavan muy bien las cáscaras de mandarina para asegurar la remoción de cualquier residuo de tierra o pesticidas. Después cortar la corteza en trozos medianos y colocarlos en el vaso de la licuadora o procesadora. Añadir una o dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio y un chorrito de agua para facilitar el movimiento de las cuchillas.

Licuar la mezcla hasta obtener una pasta uniforme y sin grumos grandes. Usar la pasta directamente sobre las superficies que se van a limpiar o distribuirla en contenedores abiertos para aromatizar los ambientes.