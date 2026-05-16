Hervir limón con bicarbonato: para qué sirve y por qué muchos lo usan en casa
El limón y el bicarbonato de sodio son tendencia para combatir el sarro y los malos olores en el hogar.
Los trucos caseros siguen ganando protagonismo en el hogar y, en esta oportunidad, se volvió tendencia una mezcla que puede ayudar a quitar el sarro y los malos olores de pavas, termos e incluso griferías. Se trata de la combinación de limón y bicarbonato de sodio, dos ingredientes muy utilizados en la limpieza doméstica.
En pocas palabras
- Limón y bicarbonato: Son tendencia para combatir sarro y malos olores en el hogar.
- Beneficios: El ácido cítrico del limón desincrusta minerales y el bicarbonato absorbe olores.
- Uso: Hervir agua con limón, añadir bicarbonato y limpiar con esponja.
El limón contiene ácido cítrico, un componente que ayuda a aflojar restos minerales y suciedad acumulada. El bicarbonato, por su parte, funciona como un limpiador suave capaz de absorber olores y remover manchas sin dañar demasiado las superficies.
Por qué esta mezcla puede servir contra el sarro
El calor del agua junto con el limón ayuda a desprender depósitos minerales adheridos en distintos recipientes y superficies. A su vez, el bicarbonato puede potenciar la limpieza al momento de frotar, ayudando a eliminar restos de suciedad y grasa.
Para obtener mejores resultados, especialistas en limpieza casera recomiendan primero hervir agua con rodajas de limón y luego incorporar bicarbonato una vez retirado del fuego. De esa manera, el ácido cítrico mantiene mejor su efecto desincrustante.
Cómo usar limón y bicarbonato para limpiar
- Colocar agua en una olla o recipiente junto con varias rodajas de limón.
- Llevar la mezcla a hervor durante algunos minutos para que el ácido cítrico actúe sobre el sarro y la suciedad acumulada.
- Retirar del fuego y agregar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio.
- En el caso de termos o pavas, colocar la preparación dentro del recipiente y dejarla reposar algunos minutos antes de enjuagar.
- Para limpiar griferías o superficies con sarro, se puede aplicar la mezcla con un paño o esponja y dejar actuar antes de frotar suavemente.
- Finalmente, enjuagar bien con agua limpia para eliminar restos de bicarbonato o limón.