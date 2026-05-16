Hervir limón con bicarbonato: para qué sirve y por qué muchos lo usan en casa

El limón y el bicarbonato de sodio son tendencia para combatir el sarro y los malos olores en el hogar.

Los trucos caseros siguen ganando protagonismo en el hogar y, en esta oportunidad, se volvió tendencia una mezcla que puede ayudar a quitar el sarro y los malos olores de pavas, termos e incluso griferías. Se trata de la combinación de limón y bicarbonato de sodio, dos ingredientes muy utilizados en la limpieza doméstica.

En pocas palabras Limón y bicarbonato: Son tendencia para combatir sarro y malos olores en el hogar.

Son tendencia para combatir sarro y malos olores en el hogar. Beneficios: El ácido cítrico del limón desincrusta minerales y el bicarbonato absorbe olores.

El ácido cítrico del limón desincrusta minerales y el bicarbonato absorbe olores. Uso: Hervir agua con limón, añadir bicarbonato y limpiar con esponja. Resumen generado por Thinkindot AI

El limón contiene ácido cítrico, un componente que ayuda a aflojar restos minerales y suciedad acumulada. El bicarbonato, por su parte, funciona como un limpiador suave capaz de absorber olores y remover manchas sin dañar demasiado las superficies.

Por qué esta mezcla puede servir contra el sarro El calor del agua junto con el limón ayuda a desprender depósitos minerales adheridos en distintos recipientes y superficies. A su vez, el bicarbonato puede potenciar la limpieza al momento de frotar, ayudando a eliminar restos de suciedad y grasa.

Para obtener mejores resultados, especialistas en limpieza casera recomiendan primero hervir agua con rodajas de limón y luego incorporar bicarbonato una vez retirado del fuego. De esa manera, el ácido cítrico mantiene mejor su efecto desincrustante.

TRUCOS PARA LIMPIAR EL TERMO Foto: SHUTTERSTOCK Además de ayudar contra el sarro, esta mezcla también suele utilizarse para reducir malos olores en la cocina. Foto: Shutterstock