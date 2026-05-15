El secreto en esta receta del bizcocho de almendras gallego: sabor y textura perfectos

La receta de bizcocho de almendras gallego es una auténtica delicia de la repostería tradicional española. Su textura suave y su intenso sabor a almendra lo convierten en un postre perfecto para cualquier ocasión. Es ideal para acompañar café o té y disfrutar de un dulce casero lleno de tradición.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

200 g de almendra molida

150 g de harina de trigo

200 g de azúcar

4 huevos

100 g de mantequilla derretida

1 sobre de levadura química

Ralladura de 1 limón

1 pizca de sal

Azúcar glass para decorar

Paso a paso para crear un bizcocho de almendras delicioso

Precalienta el horno a 180 °C.

Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.

con el hasta obtener una mezcla espumosa. Añade la mantequilla derretida y la ralladura de limón .

derretida y la ralladura de . Incorpora la almendra molida y mezcla suavemente.

molida y mezcla suavemente. Tamiza la harina junto con la levadura y la sal .

junto con la y la . Añade los ingredientes secos poco a poco hasta integrar completamente.

Vierte la masa en un molde previamente engrasado.

en un molde previamente engrasado. Hornea durante 35–40 minutos o hasta que al pinchar salga limpio.

Deja enfriar antes de desmoldar.

Decora con azúcar glass antes de servir.

Receta de bizcocho de almendras para acompañar tus meriendas Receta de bizcocho de almendras para acompañar tus meriendas Shutterstock

De la cocina a tu mesa

El bizcocho de almendras gallego es una receta tradicional que destaca por su sabor delicado y su textura tierna y esponjosa. La almendra aporta un aroma y una jugosidad que lo convierte en un dulce perfecto para cualquier momento del día. Además, es una preparación sencilla que no requiere técnicas complicadas, ideal tanto para principiantes como para quienes disfrutan de la repostería casera. Servido acompañado de café, té o chocolate caliente, resulta perfecto para desayunos, meriendas o celebraciones familiares. También admite pequeñas variaciones, como incorporar canela o frutas, para adaptarlo al gusto personal. Sin duda, este bizcocho representa la esencia de la repostería gallega tradicional y casera. ¡Una delicia!.