El secreto en esta receta del bizcocho de almendras gallego: sabor y textura perfectos
Receta de bizcocho de almendras gallego, un dulce esponjoso y tradicional, perfecto para desayunos y meriendas caseras.
La receta de bizcocho de almendras gallego es una auténtica delicia de la repostería tradicional española. Su textura suave y su intenso sabor a almendra lo convierten en un postre perfecto para cualquier ocasión. Es ideal para acompañar café o té y disfrutar de un dulce casero lleno de tradición.
En pocas palabras
- Receta tradicional: Se detalla el proceso para elaborar un bizcocho de almendras gallego, un postre esponjoso y con intenso sabor a almendra, ideal para desayunos y meriendas.
- Ingredientes clave: La preparación incluye almendra molida, harina, azúcar, huevos, mantequilla, levadura, ralladura de limón y una pizca de sal.
- Elaboración sencilla: El proceso consiste en batir huevos y azúcar, incorporar ingredientes húmedos y secos, verter en molde y hornear.
- Versatilidad: Este bizcocho, perfecto para acompañar bebidas calientes, puede ser adaptado con especias o frutas al gusto personal.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
- 200 g de almendra molida
- 150 g de harina de trigo
- 200 g de azúcar
- 4 huevos
- 100 g de mantequilla derretida
- 1 sobre de levadura química
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Azúcar glass para decorar
Paso a paso para crear un bizcocho de almendras delicioso
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
- Añade la mantequilla derretida y la ralladura de limón.
- Incorpora la almendra molida y mezcla suavemente.
- Tamiza la harina junto con la levadura y la sal.
- Añade los ingredientes secos poco a poco hasta integrar completamente.
- Vierte la masa en un molde previamente engrasado.
- Hornea durante 35–40 minutos o hasta que al pinchar salga limpio.
- Deja enfriar antes de desmoldar.
- Decora con azúcar glass antes de servir.
De la cocina a tu mesa
El bizcocho de almendras gallego es una receta tradicional que destaca por su sabor delicado y su textura tierna y esponjosa. La almendra aporta un aroma y una jugosidad que lo convierte en un dulce perfecto para cualquier momento del día. Además, es una preparación sencilla que no requiere técnicas complicadas, ideal tanto para principiantes como para quienes disfrutan de la repostería casera. Servido acompañado de café, té o chocolate caliente, resulta perfecto para desayunos, meriendas o celebraciones familiares. También admite pequeñas variaciones, como incorporar canela o frutas, para adaptarlo al gusto personal. Sin duda, este bizcocho representa la esencia de la repostería gallega tradicional y casera. ¡Una delicia!.