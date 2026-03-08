Receta fácil de bizcocho de naranja tradicional para una merienda llena de sabor

Esta receta de bizcocho de naranja es uno de esos clásicos de la repostería casera que nunca fallan. Con su aroma cítrico y su miga esponjosa, el bizcocho de naranja resulta perfecto para desayunos, meriendas o para acompañar un buen café . Con pasos sencillos lograrás un bizcocho perfecto.

Una curiosidad de esta receta es que el bizcocho de naranja suele quedar aún más jugoso al día siguiente.

Tan sabroso y esponjoso que te encantará

1- Precalentar el horno a 180 grados y engrasar un molde con un poco de aceite o mantequilla .

2- Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.

3- Añadir el aceite de girasol, el zumo de naranja y la ralladura de naranja, mezclando bien para integrar los sabores.

4- En otro bol, mezclarla harina de trigo con la levadura química y la sal.

5- Incorporar los ingredientes secos a la mezcla anterior poco a poco, removiendo hasta obtener una masa homogénea.

6- Agregar el extracto de vainilla y mezclar suavemente.

7- Verter la masa en el molde previamente preparado.

8- Hornear durante 35 a 40 minutos hasta que el bizcocho de naranja esté dorado y al pinchar con un palillo salga limpio.

9- Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar.

10- Espolvorear azúcar glass por encima para darle un toque final.

Bizcocho de naranja casero súper esponjoso La receta de bizcocho de naranja es una de las más populares en la repostería casera española por su aroma y sencillez. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El bizcocho de naranja es uno de los dulces más queridos de la repostería casera en España. Lo ideal es dejarlo templar antes de cortarlo para que la miga se asiente bien. Puede conservarse durante tres o cuatro días si se guarda en un recipiente hermético. También es perfecto para acompañar un café con leche o un chocolate caliente en la merienda. ¡Y a disfrutar!.