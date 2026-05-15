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Tarta de pollo sin gluten: receta fácil y deliciosa para celíacos

Sorprende a tu familia con esta tarta de pollo sin gluten, una receta fácil y deliciosa, ideal para celíacos y amantes de la buena cocina.

Candela Spann

Llevá a tu mesa esta tarta de pollo con una receta súper fácil

Llevá a tu mesa esta tarta de pollo con una receta súper fácil

Shutterstock

Esta receta de tarta de pollo apta celíacos es ideal para quienes buscan una opción sin gluten, abundante y muy sabrosa. La doble tapa aporta una textura crocante irresistible que envuelve un relleno cremoso y lleno de sabor. Es una tarta perfecta para compartir. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Tarta de pollo sin gluten: Una receta fácil y deliciosa ideal para celíacos, con una masa crocante y relleno cremoso.
  • Ingredientes: Incluye premezcla sin gluten, pollo, cebolla, morrón, queso rallado, huevos, crema de leche y condimentos.
  • Preparación: Consiste en elaborar la masa, rehogar vegetales, sumar el pollo desmenuzado, integrar el resto del relleno y hornear.
  • Ideal para compartir: Una opción rendidora y reconfortante, perfecta para almuerzos, cenas o reuniones familiares, servida caliente o fría.
Resumen generado por Thinkindot AI

Disfrutá esta receta de tarta de pollo sin glúten
Disfrut&aacute; esta tarta de pollo sin gl&uacute;ten

Disfrutá esta tarta de pollo sin glúten

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Para la masa:

  • Premezcla sin gluten — 500 gramos
  • Manteca — 160 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Agua fría — 120 mililitros
  • Sal — 5 gramos

Para el relleno:

  • Pechuga de pollo cocida — 400 gramos
  • Cebolla — 1 unidad
  • Morrón — 1 unidad
  • Queso rallado — 120 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Crema de leche — 100 mililitros
  • Aceite — 20 mililitros
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear una tarta de pollo apta celíacos deliciosa

1- Mezclar la premezcla sin gluten, la manteca, los huevos, el agua fría y la sal hasta formar una masa.

2- Dividir la masa en dos partes y llevar a frío durante 20 minutos.

3- Rehogar la cebolla y el morrón en el aceite.

4- Agregar la pechuga de pollo cocida desmenuzada.

5- Mezclar los huevos con la crema de leche y el queso rallado.

6- Integrar todo el relleno y condimentar con sal y pimienta.

7- Forrar un molde con una parte de la masa y agregar el relleno.

8- Cubrir con la otra tapa de masa y cerrar los bordes.

9- Hacer pequeños cortes en la superficie y hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.

Esta receta es ideal para los días que querés una tarta de pollo rápida
Esta receta es ideal para los d&iacute;as que quer&eacute;s una tarta de pollo r&aacute;pida

Esta receta es ideal para los días que querés una tarta de pollo rápida

De la cocina a la mesa

La tarta de pollo apta celíacos es una opción abundante y muy reconfortante. Esta receta combina una masa crocante y suave con un relleno cremoso y lleno de sabor. Es ideal para almuerzos, cenas o reuniones familiares, ya que rinde mucho y se puede servir caliente o fría. Además, su versión sin gluten permite que todos puedan disfrutarla sin resignar textura ni sabor. Esta tarta casera es práctica, deliciosa y perfecta para compartir. ¡A disfrutar!.

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