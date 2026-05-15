Tarta de pollo sin gluten: receta fácil y deliciosa para celíacos
Sorprende a tu familia con esta tarta de pollo sin gluten, una receta fácil y deliciosa, ideal para celíacos y amantes de la buena cocina.
Esta receta de tarta de pollo apta celíacos es ideal para quienes buscan una opción sin gluten, abundante y muy sabrosa. La doble tapa aporta una textura crocante irresistible que envuelve un relleno cremoso y lleno de sabor. Es una tarta perfecta para compartir. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Tarta de pollo sin gluten: Una receta fácil y deliciosa ideal para celíacos, con una masa crocante y relleno cremoso.
- Ingredientes: Incluye premezcla sin gluten, pollo, cebolla, morrón, queso rallado, huevos, crema de leche y condimentos.
- Preparación: Consiste en elaborar la masa, rehogar vegetales, sumar el pollo desmenuzado, integrar el resto del relleno y hornear.
- Ideal para compartir: Una opción rendidora y reconfortante, perfecta para almuerzos, cenas o reuniones familiares, servida caliente o fría.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
Para la masa:
- Premezcla sin gluten — 500 gramos
- Manteca — 160 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Agua fría — 120 mililitros
- Sal — 5 gramos
Para el relleno:
- Pechuga de pollo cocida — 400 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Morrón — 1 unidad
- Queso rallado — 120 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Crema de leche — 100 mililitros
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear una tarta de pollo apta celíacos deliciosa
1- Mezclar la premezcla sin gluten, la manteca, los huevos, el agua fría y la sal hasta formar una masa.
2- Dividir la masa en dos partes y llevar a frío durante 20 minutos.
3- Rehogar la cebolla y el morrón en el aceite.
4- Agregar la pechuga de pollo cocida desmenuzada.
5- Mezclar los huevos con la crema de leche y el queso rallado.
6- Integrar todo el relleno y condimentar con sal y pimienta.
7- Forrar un molde con una parte de la masa y agregar el relleno.
8- Cubrir con la otra tapa de masa y cerrar los bordes.
9- Hacer pequeños cortes en la superficie y hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.
De la cocina a la mesa
La tarta de pollo apta celíacos es una opción abundante y muy reconfortante. Esta receta combina una masa crocante y suave con un relleno cremoso y lleno de sabor. Es ideal para almuerzos, cenas o reuniones familiares, ya que rinde mucho y se puede servir caliente o fría. Además, su versión sin gluten permite que todos puedan disfrutarla sin resignar textura ni sabor. Esta tarta casera es práctica, deliciosa y perfecta para compartir. ¡A disfrutar!.