Tarta de pollo sin gluten: receta fácil y deliciosa para celíacos

Esta receta de tarta de pollo apta celíacos es ideal para quienes buscan una opción sin gluten, abundante y muy sabrosa. La doble tapa aporta una textura crocante irresistible que envuelve un relleno cremoso y lleno de sabor. Es una tarta perfecta para compartir. ¡Manos a la obra!.

Disfrutá esta tarta de pollo sin glúten

Disfrutá esta receta de tarta de pollo sin glúten

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Para la masa:

Premezcla sin gluten — 500 gramos

Manteca — 160 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Agua fría — 120 mililitros

Sal — 5 gramos

Para el relleno:

Pechuga de pollo cocida — 400 gramos

Cebolla — 1 unidad

Morrón — 1 unidad

Queso rallado — 120 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Crema de leche — 100 mililitros

Aceite — 20 mililitros

Sal — 5 gramos

Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear una tarta de pollo apta celíacos deliciosa

1- Mezclar la premezcla sin gluten, la manteca, los huevos, el agua fría y la sal hasta formar una masa.

2- Dividir la masa en dos partes y llevar a frío durante 20 minutos.

3- Rehogar la cebolla y el morrón en el aceite.

4- Agregar la pechuga de pollo cocida desmenuzada.

5- Mezclar los huevos con la crema de leche y el queso rallado.

6- Integrar todo el relleno y condimentar con sal y pimienta.

7- Forrar un molde con una parte de la masa y agregar el relleno.

8- Cubrir con la otra tapa de masa y cerrar los bordes.

9- Hacer pequeños cortes en la superficie y hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.

Esta receta es ideal para los días que querés una tarta de pollo rápida Esta receta es ideal para los días que querés una tarta de pollo rápida Shutterstock

De la cocina a la mesa

La tarta de pollo apta celíacos es una opción abundante y muy reconfortante. Esta receta combina una masa crocante y suave con un relleno cremoso y lleno de sabor. Es ideal para almuerzos, cenas o reuniones familiares, ya que rinde mucho y se puede servir caliente o fría. Además, su versión sin gluten permite que todos puedan disfrutarla sin resignar textura ni sabor. Esta tarta casera es práctica, deliciosa y perfecta para compartir. ¡A disfrutar!.