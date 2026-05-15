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Buñuelos dulces: la receta casera esponjosa y tentadora que te encantará

¿Buscás una receta fácil para buñuelos dulces caseros? Te contamos cómo hacerlos esponjosos y tentadores.

Candela Spann

Para unos buñuelos dulce perfectos probá esta receta

Para unos buñuelos dulce perfectos probá esta receta

Shutterstock

Esta receta de buñuelos dulces es ideal para quienes buscan un clásico casero, esponjoso y muy tentador. Con una textura suave por dentro y dorada por fuera, son perfectos para acompañar el mate o el café. Es muy fácil y deliciosa para cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

En pocas palabras

  • Receta Clásica: Se presenta una receta de buñuelos dulces caseros, ideales para acompañar el mate o el café, con una textura esponjosa por dentro y dorada por fuera.
  • Ingredientes Clave: Los componentes principales incluyen harina leudante (250g), huevos (2), leche (180ml), azúcar (80g), esencia de vainilla (5g), ralladura de limón (2g), aceite para freír (500ml) y azúcar extra para espolvorear (50g).
  • Preparación Sencilla: El proceso implica batir huevos con azúcar y vainilla, añadir leche y ralladura de limón, incorporar harina hasta obtener una mezcla espesa, freír porciones en aceite caliente hasta dorar, escurrir y espolvorear con azúcar.
  • Versatilidad: Se destaca que los buñuelos pueden enriquecerse con dulce de leche, chocolate o frutas, adaptándose a diferentes gustos.
Resumen generado por Thinkindot AI

Deliciosa esta receta de buñuelos dulces
Deliciosa receta de bu&ntilde;uelos dulces

Deliciosa receta de buñuelos dulces

Ingredientes (rinde 20 buñuelos)

  • Harina leudante — 250 gramos
  • Huevo — 2 unidades (120 gramos)
  • Leche — 180 mililitros
  • Azúcar — 80 gramos
  • Esencia de vainilla — 5 gramos
  • Ralladura de limón — 2 gramos
  • Aceite para freír — 500 mililitros
  • Azúcar extra para espolvorear — 50 gramos

Paso a paso para crear buñuelos dulces deliciosos

1- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.

2- Agregar la leche y la ralladura de limón.

3- Incorporar la harina leudante hasta obtener una mezcla espesa.

4- Calentar el aceite en una olla o sartén profunda.

5- Tomar porciones de masa con una cuchara y freír los buñuelos hasta que estén dorados.

6- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

7- Espolvorear con el azúcar extra antes de servir.

Sencillos y fáciles estos buñuelos dulces si probás esta receta
Sencillos y f&aacute;ciles estos bu&ntilde;uelos dulces si prob&aacute;s esta receta

Sencillos y fáciles estos buñuelos dulces si probás esta receta

De la cocina a la mesa

Los buñuelos dulces son una de las preparaciones más tradicionales y queridas de la cocina casera. Esta receta logra una textura aireada y suave que combina perfectamente con el toque crocante exterior. Son ideales para acompañar el mate, el café o disfrutar en tardes frías. Además, se pueden enriquecer con dulce de leche, chocolate o frutas según el gusto. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los convierte en una opción práctica y rendidora. Estos buñuelos caseros son irresistibles y perfectos para compartir. ¡A disfrutar!.

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