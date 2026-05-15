Buñuelos dulces: la receta casera esponjosa y tentadora que te encantará
¿Buscás una receta fácil para buñuelos dulces caseros? Te contamos cómo hacerlos esponjosos y tentadores.
Esta receta de buñuelos dulces es ideal para quienes buscan un clásico casero, esponjoso y muy tentador. Con una textura suave por dentro y dorada por fuera, son perfectos para acompañar el mate o el café. Es muy fácil y deliciosa para cualquier momento. ¡Manos a la obra!.
En pocas palabras
- Receta Clásica: Se presenta una receta de buñuelos dulces caseros, ideales para acompañar el mate o el café, con una textura esponjosa por dentro y dorada por fuera.
- Ingredientes Clave: Los componentes principales incluyen harina leudante (250g), huevos (2), leche (180ml), azúcar (80g), esencia de vainilla (5g), ralladura de limón (2g), aceite para freír (500ml) y azúcar extra para espolvorear (50g).
- Preparación Sencilla: El proceso implica batir huevos con azúcar y vainilla, añadir leche y ralladura de limón, incorporar harina hasta obtener una mezcla espesa, freír porciones en aceite caliente hasta dorar, escurrir y espolvorear con azúcar.
- Versatilidad: Se destaca que los buñuelos pueden enriquecerse con dulce de leche, chocolate o frutas, adaptándose a diferentes gustos.
Ingredientes (rinde 20 buñuelos)
- Harina leudante — 250 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Leche — 180 mililitros
- Azúcar — 80 gramos
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Ralladura de limón — 2 gramos
- Aceite para freír — 500 mililitros
- Azúcar extra para espolvorear — 50 gramos
Paso a paso para crear buñuelos dulces deliciosos
1- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.
2- Agregar la leche y la ralladura de limón.
3- Incorporar la harina leudante hasta obtener una mezcla espesa.
4- Calentar el aceite en una olla o sartén profunda.
5- Tomar porciones de masa con una cuchara y freír los buñuelos hasta que estén dorados.
6- Retirar y colocar sobre papel absorbente.
7- Espolvorear con el azúcar extra antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los buñuelos dulces son una de las preparaciones más tradicionales y queridas de la cocina casera. Esta receta logra una textura aireada y suave que combina perfectamente con el toque crocante exterior. Son ideales para acompañar el mate, el café o disfrutar en tardes frías. Además, se pueden enriquecer con dulce de leche, chocolate o frutas según el gusto. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los convierte en una opción práctica y rendidora. Estos buñuelos caseros son irresistibles y perfectos para compartir. ¡A disfrutar!.