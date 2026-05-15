Buñuelos dulces: la receta casera esponjosa y tentadora que te encantará

Esta receta de buñuelos dulces es ideal para quienes buscan un clásico casero, esponjoso y muy tentador. Con una textura suave por dentro y dorada por fuera, son perfectos para acompañar el mate o el café . Es muy fácil y deliciosa para cualquier momento. ¡Manos a la obra!.

Ingredientes (rinde 20 buñuelos)

Harina leudante — 250 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Leche — 180 mililitros

Azúcar — 80 gramos

Esencia de vainilla — 5 gramos

Ralladura de limón — 2 gramos

Aceite para freír — 500 mililitros

Azúcar extra para espolvorear — 50 gramos

Paso a paso para crear buñuelos dulces deliciosos

1- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla.

2- Agregar la leche y la ralladura de limón.

3- Incorporar la harina leudante hasta obtener una mezcla espesa.

4- Calentar el aceite en una olla o sartén profunda.

5- Tomar porciones de masa con una cuchara y freír los buñuelos hasta que estén dorados.

6- Retirar y colocar sobre papel absorbente.

7- Espolvorear con el azúcar extra antes de servir.

Sencillos y fáciles estos buñuelos dulces si probás esta receta Sencillos y fáciles estos buñuelos dulces si probás esta receta Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los buñuelos dulces son una de las preparaciones más tradicionales y queridas de la cocina casera. Esta receta logra una textura aireada y suave que combina perfectamente con el toque crocante exterior. Son ideales para acompañar el mate, el café o disfrutar en tardes frías. Además, se pueden enriquecer con dulce de leche, chocolate o frutas según el gusto. Su preparación es rápida y con ingredientes simples, lo que los convierte en una opción práctica y rendidora. Estos buñuelos caseros son irresistibles y perfectos para compartir. ¡A disfrutar!.