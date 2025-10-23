Descubrí la receta de buñuelos de calabaza como los de la abuela
Con esta receta de buñuelos de calabaza vas a lograr un clásico argentino ideal para meriendas o postres.
Nada más rico que unos buenos buñuelos de calabaza para acompañar el mate o el café con leche. Esta receta de buñuelos de calabaza es bien argentina: simple, económica y con ese gustito a hogar que todos conocemos.
Ingredientes para buñuelos perfectos
Rinde: 20 unidades aprox.
1 taza de puré de calabaza cocida.
1 huevo.
3 cucharadas de azúcar.
½ cucharadita de sal.
1 cucharadita de polvo de hornear.
1 taza de harina común (aproximadamente).
Esencia de vainilla o ralladura de naranja (opcional).
Aceite para freír.
Paso a paso ¡muy fácil!
Prepará el puré, herví o cociná la calabaza al vapor hasta que esté bien tierna y hacé un puré sin grumos.
Mezclá: en un bowl, poné el puré, el huevo, el azúcar, la sal y la vainilla. Integrá bien.
Incorporá la harina con el polvo de hornear de a poco, mezclando hasta lograr una masa espesa pero blanda.
Freí los buñuelos, calentá aceite en una olla o sartén y, con una cucharita, dejá caer porciones pequeñas de masa. Dorá de ambos lados.
Sacálos y ponélos sobre papel absorbente. Espolvoreá con azúcar o dejalos así, según tu gusto.
La calabaza aporta humedad y un dulzor natural, por eso no hace falta usar tanta azúcar.
Podés conservar los buñuelos en un recipiente hermético hasta 2 días, o calentarlos al horno para que vuelvan a estar crocantes. Si querés una versión más liviana, probá cocinarlos al horno sobre papel manteca.
Esta receta de buñuelos de calabaza es una excelente forma de aprovechar restos de puré y no tirar nada. ¡Y a disfrutar!.