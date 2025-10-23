Presenta:

Descubrí la receta de buñuelos de calabaza como los de la abuela

Con esta receta de buñuelos de calabaza vas a lograr un clásico argentino ideal para meriendas o postres.

Probá la receta de buñuelos de calabaza que salen perfectos siempre.

Nada más rico que unos buenos buñuelos de calabaza para acompañar el mate o el café con leche. Esta receta de buñuelos de calabaza es bien argentina: simple, económica y con ese gustito a hogar que todos conocemos.

Ingredientes para buñuelos perfectos

Rinde: 20 unidades aprox.

  • 1 taza de puré de calabaza cocida.

  • 1 huevo.

  • 3 cucharadas de azúcar.

  • ½ cucharadita de sal.

  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

  • 1 taza de harina común (aproximadamente).

  • Esencia de vainilla o ralladura de naranja (opcional).

  • Aceite para freír.

Son una delicia estos buñuelos de calabaza

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Prepará el puré, herví o cociná la calabaza al vapor hasta que esté bien tierna y hacé un puré sin grumos.

  2. Mezclá: en un bowl, poné el puré, el huevo, el azúcar, la sal y la vainilla. Integrá bien.

  3. Incorporá la harina con el polvo de hornear de a poco, mezclando hasta lograr una masa espesa pero blanda.

  4. Freí los buñuelos, calentá aceite en una olla o sartén y, con una cucharita, dejá caer porciones pequeñas de masa. Dorá de ambos lados.

  5. Sacálos y ponélos sobre papel absorbente. Espolvoreá con azúcar o dejalos así, según tu gusto.

Estos buñuelos de calabaza son ideales para compartir
Aunque es una receta dulce, los buñuelos de calabaza también se pueden servir con miel o dulce de leche, según el gusto.

La calabaza aporta humedad y un dulzor natural, por eso no hace falta usar tanta azúcar.

Podés conservar los buñuelos en un recipiente hermético hasta 2 días, o calentarlos al horno para que vuelvan a estar crocantes. Si querés una versión más liviana, probá cocinarlos al horno sobre papel manteca.

Esta receta de buñuelos de calabaza es una excelente forma de aprovechar restos de puré y no tirar nada. ¡Y a disfrutar!.

