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Prepará una rica tarta de chocolate y avellanas con esta receta paso a paso

Descubrí cómo elaborar una deliciosa tarta de chocolate y avellanas, con esta receta perfecta para hacer de cualquier ocasión algo especial.

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Prepará una rica tarta de chocolate y avellanas.

Prepará una rica tarta de chocolate y avellanas.

Esta rica tarta es el encuentro entre la pastelería italiana y la francesa. Tiene una base de sablé de cacao que se deshace en la boca, un relleno de gianduja casero que une chocolate y avellanas tostadas en una crema densa, y una ganache brillante que cubre todo. El secreto de esta receta está en tostar las avellanas hasta que el aceite se libere y perfumen toda la cocina, y luego procesarlas con el chocolate caliente hasta obtener una pasta suave. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde desmontable de 22 cm)

Para la base de sablé

  • 200 g de harina 0000
  • 50 g de cacao en polvo amargo
  • 100 g de azúcar impalpable
  • 100 g de manteca fría, en cubos
  • 1 yema
  • 1 pizca de sal

Para el gianduja

  • 200 g de avellanas enteras con piel
  • 200 g de chocolate amargo 70%, picado
  • 100 g de chocolate con leche, picado
  • 100 ml de crema de leche

Para la ganache

  • 150 g de chocolate amargo 70%, picado
  • 150 ml de crema de leche
  • 30 g de manteca
tarta de chocolate y avellanas
Una receta fácil para preparar una tarta de chocolate y avellanas exquisita.

Una receta fácil para preparar una tarta de chocolate y avellanas exquisita.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 180°C. Distribuí las avellanas en una bandeja. Tostá 12-15 minutos, revolviendo a la mitad, hasta que la piel se desprenda y huelan intenso. Frotá en un trapo limpio para quitar la piel. Reservá 50 g enteras para decorar. Procesá el resto hasta obtener una pasta fina.
  2. Tamizá la harina, el cacao y el azúcar. Agregá la manteca fría y frotá con los dedos hasta obtener arena húmeda. Incorporá la yema y la sal. Amasá apenas hasta formar una bola. Envolve en film y refrigerá 30 minutos.
  3. Estirá la masa entre dos papeles film hasta 4 mm. Forrá el fondo del molde desmontable, pinchá con tenedor. Horneá 15 minutos a 180°C. Dejá enfriar.
  4. Derretí ambos chocolates con la crema a baño María o en microondas en tandas de 30 segundos. Mezclá con la pasta de avellanas hasta obtener una crema homogénea. Verté sobre la base fría, alisá. Refrigerá 1 hora.
  5. Calentá la crema hasta hervor suave. Verté sobre el chocolate picado, dejá reposar 2 minutos, luego mezclá hasta obtener brillo. Agregá la manteca, integrá. Dejá templar 10 minutos.
  6. Verté la ganache sobre el gianduja frío. Alisá con espátula inclinada para que escurra por los bordes. Decorá con las avellanas enteras reservadas.
  7. Llevá a la heladera mínimo 4 horas, idealmente toda la noche. Sacá 15 minutos antes de cortar con cuchillo caliente y limpio. ¡Y listo!

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