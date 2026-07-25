Tarta de manzana: la receta fácil para hacerla en casa

Si querés preparar una rica tarta de manzana, esta receta es de las que se mezcla todo en un solo bowl, se vierte en un molde redondo y sale del horno con una corteza dorada que cruje al cortar. La canela es la única especia, porque no hace falta más. Solo hace falta cortar las manzanas en cubos chicos y mezclarlas crudas con la masa. ¡Manos a la obra!