Tarta de manzana: la receta fácil para hacerla en casa
Una receta fácil y rápida para preparar una deliciosa tarta de manzana casera con ingredientes simples.
Si querés preparar una rica tarta de manzana, esta receta es de las que se mezcla todo en un solo bowl, se vierte en un molde redondo y sale del horno con una corteza dorada que cruje al cortar. La canela es la única especia, porque no hace falta más. Solo hace falta cortar las manzanas en cubos chicos y mezclarlas crudas con la masa. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 20 cm)
- 2 tazas de harina 0000
- 1 taza de azúcar
- 2 huevos
- 1/2 taza de aceite neutro
- 1/3 taza de leche
- 2 manzanas medianas, peladas y en cubos chicos
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1 pizca de sal
- Azúcar moreno para espolvorear (opcional)
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Enmantecá y enhariná el molde.
- En un bowl grande, batí los huevos con el azúcar hasta que se disuelva. Agregá el aceite y la leche. Mezclá bien.
- Tamizá la harina, la canela, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agregá a la mezcla de huevos. Integrá con cuchara de madera hasta obtener una pasta gruesa.
- Incorporá los cubos de manzana cruda. Mezclá para distribuir. La masa va a quedar densa y con trozos: es correcto.
- Verté en el molde. Espolvoreá azúcar moreno por encima si querés una corteza crujiente. Horneá 40-45 minutos hasta que al insertar un cuchillo en el centro salga limpio.
- Dejá reposar 10 minutos en el molde antes de desmoldar. Serví tibia o a temperatura ambiente. ¡Y listo!