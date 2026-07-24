Sin TACC: probá esta increíble receta de budín de chocolate
La harina de almendras es la clave de esta receta para lograr un rico budín de chocolate sin TACC, garantizando un postre perfecto para celíacos.
Este budín es la prueba de que no hace falta harina de trigo para tener un postre chocolatoso y que deje a todos pidiendo la receta. La base es la harina de almendras, que le da una textura densa y mantecosa que la harina común nunca logra, aunque hay que estar atento a no pasarse de horno: la harina de almendras se cocina más rápido que la de trigo, y si lo dejás 5 minutos de más, queda seco y arenoso. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (1 budín de 22x10 cm)
- 200 gramos de harina de almendras
- 50 gramos de cacao en polvo amargo
- 150 gramos de azúcar
- 3 huevos
- 100 ml de aceite neutro
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear (sin TACC, verificar etiqueta)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Enmantecá y enhariná con harina de almendras un molde de budín de 22x10 cm.
- En un bowl, combiná la harina de almendras, el cacao en polvo, el azúcar, el polvo de hornear y la sal. Mezclá bien con un batidor para romper los grumos de cacao.
- Incorporá los huevos, el aceite, la leche y la vainilla. Mezclá con una espátula o batidor hasta obtener una masa homogénea y brillante. La harina de almendras no forma gluten, así que no hay que tener miedo de mezclar: no se va a poner dura.
- Verté la masa en el molde preparado. Alisá la superficie. Horneá por 35-40 minutos. A los 30 minutos, empezá a pinchar con un palillo: si sale con migas húmedas pegadas, está perfecto. Si sale limpio, ya está: sacalo antes de que se seque.
- Dejá reposar 10 minutos en el molde, desmoldá sobre una rejilla y dejá enfriar. Serví tibio o a temperatura ambiente. ¡Y listos!