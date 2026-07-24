Sin TACC: probá esta increíble receta de budín de chocolate

Este budín es la prueba de que no hace falta harina de trigo para tener un postre chocolatoso y que deje a todos pidiendo la receta. La base es la harina de almendras, que le da una textura densa y mantecosa que la harina común nunca logra, aunque hay que estar atento a no pasarse de horno: la harina de almendras se cocina más rápido que la de trigo, y si lo dejás 5 minutos de más, queda seco y arenoso. ¡Manos a la obra!