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Budín de limón esponjoso y muy húmedo: receta facilísima para lucirte

El budín de limón, un clásico de la cocina casera, se destaca por su aroma cítrico y miga húmeda, ideal para acompañar el mate o el café.

Candela Spann

Esta receta de budín de limón es ideal para que la disfrutes con unos buenos mates

Esta receta de budín de limón es ideal para que la disfrutes con unos buenos mates

Shutterstock

El budín de limón es una de esas recetas que nunca pasan de moda. Su aroma cítrico, su miga húmeda y su sabor equilibrado lo convierten en el compañero ideal para el mate, el café o el . Con ingredientes simples, vas a lograr un budín casero, esponjoso y lleno de frescura. ¡Manos a la obra!

En la cocina casera, pocos clásicos son tan versátiles como este. Podés disfrutarlo solo, con un glasé de limón o acompañado de frutas frescas. Además, con un pequeño secreto durante el horneado, conseguirás un budín mucho más húmedo y tierno.

FICHA

Tiempo de cocción
50 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 10 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 250 gr de harina 0000 250 gr de harina 0000
  • 180 gr de azúcar 180 gr de azúcar
  • 3 huevos 3 huevos
  • 120 ml de aceite 120 ml de aceite
  • 120 ml de leche 120 ml de leche
  • Ralladura de 2 limones Ralladura de 2 limones
  • Jugo de 1 limón Jugo de 1 limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 150 gr de azúcar impalpable (para el glaseado, opcional) 150 gr de azúcar impalpable (para el glaseado, opcional)
  • 2 o 3 cucharadas de jugo de limón (para el glaseado, opcional) 2 o 3 cucharadas de jugo de limón (para el glaseado, opcional)
Pasos
  • Precalentá el horno a 180 °C y prepará un molde para budín enmantecado y enharinado.
  • Batí los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
  • Agregá el aceite, la leche, la vainilla, el jugo de limón y la ralladura.
  • Incorporá la harina, el polvo para hornear y la sal tamizados. Mezclá con movimientos envolventes hasta integrar.
  • Verté la preparación en el molde.
  • Dejá enfriar antes de desmoldar.
  • Si querés preparar el glasé, mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa y volcala sobre el budín completamente frío.

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