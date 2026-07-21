Budín de limón esponjoso y muy húmedo: receta facilísima para lucirte
El budín de limón, un clásico de la cocina casera, se destaca por su aroma cítrico y miga húmeda, ideal para acompañar el mate o el café.
El budín de limón es una de esas recetas que nunca pasan de moda. Su aroma cítrico, su miga húmeda y su sabor equilibrado lo convierten en el compañero ideal para el mate, el café o el té. Con ingredientes simples, vas a lograr un budín casero, esponjoso y lleno de frescura. ¡Manos a la obra!
En la cocina casera, pocos clásicos son tan versátiles como este. Podés disfrutarlo solo, con un glasé de limón o acompañado de frutas frescas. Además, con un pequeño secreto durante el horneado, conseguirás un budín mucho más húmedo y tierno.
FICHA
Tiempo de cocción
50 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 10 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 250 gr de harina 0000
- 180 gr de azúcar
- 3 huevos
- 120 ml de aceite
- 120 ml de leche
- Ralladura de 2 limones
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 150 gr de azúcar impalpable (para el glaseado, opcional)
- 2 o 3 cucharadas de jugo de limón (para el glaseado, opcional)
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará un molde para budín enmantecado y enharinado.
- Batí los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla clara y espumosa.
- Agregá el aceite, la leche, la vainilla, el jugo de limón y la ralladura.
- Incorporá la harina, el polvo para hornear y la sal tamizados. Mezclá con movimientos envolventes hasta integrar.
- Verté la preparación en el molde.
- Dejá enfriar antes de desmoldar.
- Si querés preparar el glasé, mezclá el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta obtener una consistencia espesa y volcala sobre el budín completamente frío.