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Flan de mandarina: tan rico que el de vainilla va a empezar a preocuparse

Con pocos ingredientes, el flan de mandarina demuestra que es posible crear un postre elegante y lleno de sabor, ideal para cualquier época del año.

Candela Spann

Recetas de cocina con mandarinas: el flan que perfuma toda la casa

Recetas de cocina con mandarinas: el flan que perfuma toda la casa

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El flan de mandarina es una de esas recetas que sorprenden por su sabor fresco, su textura suave y su delicado aroma cítrico. Es una opción diferente al flan tradicional, ideal para quienes buscan un postre casero, liviano y con un toque frutal irresistible. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, esta preparación demuestra que con pocos ingredientes es posible crear un postre elegante y lleno de sabor. La mandarina aporta una frescura única que convierte a este flan en una excelente alternativa para cualquier época del año.

FICHA

Tiempo de cocción
1 hora
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 20 minutos (más el tiempo de frío)
Modo de cocción
Horno a baño María
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 150 gr de azúcar (para el caramelo) 150 gr de azúcar (para el caramelo)
  • 3 cucharadas de agua (para el caramelo) 3 cucharadas de agua (para el caramelo)
  • 500 ml de leche (para el flan) 500 ml de leche (para el flan)
  • 200 ml de jugo de mandarina recién exprimido (para el flan) 200 ml de jugo de mandarina recién exprimido (para el flan)
  • Ralladura de 2 mandarinas (para el flan) Ralladura de 2 mandarinas (para el flan)
  • 5 huevos (para el flan) 5 huevos (para el flan)
  • 120 gr de azúcar (para el flan) 120 gr de azúcar (para el flan)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Prepará el caramelo colocando el azúcar y el agua en una sartén. Cociná hasta obtener un color ámbar y volcá inmediatamente sobre la base de una flanera o molde.
  • En un bowl batí los huevos junto con el azúcar hasta integrar.
  • Incorporá la leche, el jugo de mandarina, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclá suavemente para evitar incorporar demasiado aire.
  • Colá la preparación y volcala sobre el molde acaramelado.
  • Poné la flanera dentro de una fuente con agua caliente y cociná en horno precalentado a 160 °C durante 55 a 60 minutos, o hasta que el centro esté apenas firme.
  • Retirá del horno, dejá enfriar completamente y llevá a la heladera durante al menos 6 horas antes de desmoldar.
  • Serví bien frío y, si lo deseás, acompañalo con crema batida o gajos de mandarina.

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