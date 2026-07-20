Flan de mandarina: tan rico que el de vainilla va a empezar a preocuparse
Con pocos ingredientes, el flan de mandarina demuestra que es posible crear un postre elegante y lleno de sabor, ideal para cualquier época del año.
El flan de mandarina es una de esas recetas que sorprenden por su sabor fresco, su textura suave y su delicado aroma cítrico. Es una opción diferente al flan tradicional, ideal para quienes buscan un postre casero, liviano y con un toque frutal irresistible. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación demuestra que con pocos ingredientes es posible crear un postre elegante y lleno de sabor. La mandarina aporta una frescura única que convierte a este flan en una excelente alternativa para cualquier época del año.
FICHA
Tiempo de cocción
1 hora
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 20 minutos (más el tiempo de frío)
Modo de cocción
Horno a baño María
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 150 gr de azúcar (para el caramelo)
- 3 cucharadas de agua (para el caramelo)
- 500 ml de leche (para el flan)
- 200 ml de jugo de mandarina recién exprimido (para el flan)
- Ralladura de 2 mandarinas (para el flan)
- 5 huevos (para el flan)
- 120 gr de azúcar (para el flan)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Prepará el caramelo colocando el azúcar y el agua en una sartén. Cociná hasta obtener un color ámbar y volcá inmediatamente sobre la base de una flanera o molde.
- En un bowl batí los huevos junto con el azúcar hasta integrar.
- Incorporá la leche, el jugo de mandarina, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclá suavemente para evitar incorporar demasiado aire.
- Colá la preparación y volcala sobre el molde acaramelado.
- Poné la flanera dentro de una fuente con agua caliente y cociná en horno precalentado a 160 °C durante 55 a 60 minutos, o hasta que el centro esté apenas firme.
- Retirá del horno, dejá enfriar completamente y llevá a la heladera durante al menos 6 horas antes de desmoldar.
- Serví bien frío y, si lo deseás, acompañalo con crema batida o gajos de mandarina.